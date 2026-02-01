बजट 2026: वित्त मंत्री ने गिनाए सरकार के ‘तीन कर्तव्य’, बताया विकसित भारत का पूरा रोडमैप
वित्त मंत्री ने बजट 2026 पेश कर आर्थिक वृद्धि, जन आकांक्षाओं और समावेशी विकास के 'तीन कर्तव्यों' को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया.
Published : February 1, 2026 at 11:36 AM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. बजट भाषण की शुरुआत में उन्होंने “तीन कर्तव्यों” का उल्लेख किया, जो आने वाले समय में सरकार की नीतियों और फैसलों की दिशा तय करेंगे. उन्होंने बताया कि यह पहला बजट है, जिसे कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है और यह मोदी सरकार की जिम्मेदारियों और सोच को दर्शाता है.
पहला कर्तव्य: आर्थिक वृद्धि को तेज करना
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर बदलते और अस्थिर हालात के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. इसके लिए आर्थिक वृद्धि को तेज करना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि नीतियों के जरिए उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके.
दूसरा कर्तव्य: जनता को सशक्त बनाना
सीतारमण ने बताया कि सरकार का दूसरा कर्तव्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना है. उन्होंने कहा कि जब तक नागरिकों को शिक्षा, कौशल और अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक समृद्ध भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता. सरकार चाहती है कि लोग देश की प्रगति में केवल लाभार्थी न रहें, बल्कि सक्रिय और सशक्त साझेदार बनें.
तीसरा कर्तव्य: सबका साथ, सबका विकास
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का तीसरा कर्तव्य “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत पर आधारित है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, हर समुदाय, हर क्षेत्र और हर सेक्टर तक विकास के लाभ पहुंचें. उन्होंने कहा कि संसाधनों, सुविधाओं और विकास से जुड़ी योजनाओं में सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है.
नीतियों की दिशा स्पष्ट
कुल मिलाकर, वित्त मंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि बजट 2026 के जरिए सरकार आर्थिक मजबूती, सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास को एक साथ आगे बढ़ाने पर फोकस करेगी. यह तीन कर्तव्य आने वाले समय में सरकार की नीतियों का आधार बनेंगे.
