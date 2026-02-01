ETV Bharat / business

बजट 2026: वित्त मंत्री ने गिनाए सरकार के ‘तीन कर्तव्य’, बताया विकसित भारत का पूरा रोडमैप

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. बजट भाषण की शुरुआत में उन्होंने “तीन कर्तव्यों” का उल्लेख किया, जो आने वाले समय में सरकार की नीतियों और फैसलों की दिशा तय करेंगे. उन्होंने बताया कि यह पहला बजट है, जिसे कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है और यह मोदी सरकार की जिम्मेदारियों और सोच को दर्शाता है.

पहला कर्तव्य: आर्थिक वृद्धि को तेज करना

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर बदलते और अस्थिर हालात के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. इसके लिए आर्थिक वृद्धि को तेज करना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि नीतियों के जरिए उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके.

दूसरा कर्तव्य: जनता को सशक्त बनाना

सीतारमण ने बताया कि सरकार का दूसरा कर्तव्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना है. उन्होंने कहा कि जब तक नागरिकों को शिक्षा, कौशल और अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक समृद्ध भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता. सरकार चाहती है कि लोग देश की प्रगति में केवल लाभार्थी न रहें, बल्कि सक्रिय और सशक्त साझेदार बनें.