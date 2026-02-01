ETV Bharat / business

Budget 2026: क्लाउड सर्विस कंपनियों के लिए 2047 तक 'टैक्स हॉलिडे' का प्रस्ताव, IT सेक्टर के लिए भी कई घोषणाओं

आम बजट 2026-27 के भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है.

हैदराबाद : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक ‘टैक्स हॉलिडे’ का प्रस्ताव रखा, जो देश में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं. यह टैक्स हॉलिडे संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव करती हूं, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है.’’ इस टैक्स हॉलिडे का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी.

बता दें कि सेफ हार्बर एक तरह का सुरक्षित घेरा होता है. यदि कोई कंपनी सरकार के द्वारा तय किए गए एक खास प्रॉफिट मार्जिन (जैसे 15.5%) को मान लेती और उस पर टैक्स देती है, तो आयकर विभाग उनके लेन-देन की कीमतों पर सवाल नहीं उठाएगा. सेफ हार्बर मार्जिन के आने से आईटी कंपनियों और टैक्स अधिकारियों के साथ लंबी कानूनी विवादों में काफी कमी आएगी. इसके अलावा कंपनियों को पहले से ही पता चल जाएगा कि उन्हें कितना टैक्स चुकाना है, जिससे कंपनियां व्यापार को लेकर अच्छी प्लानिंग कर सकेंगी.

