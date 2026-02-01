Budget 2026: सरकार ने की बड़ी घोषणा, रेयर अर्थ मिनरल के लिए बनेगा कॉरिडोर
वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार रेयर अर्थ मिनरल के लिए अलग से कॉरिडोर तैयार करेगी.
Published : February 1, 2026 at 11:43 AM IST
हैदराबाद : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि देश देश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इसका सीधा मकसद भारत को रेयर अर्थ मिनरल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और चीन पर भारी निर्भरता को कम करना है.
वित्त मंत्री ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरियों से बचने के लिए एक रणनीतिक कदम के रुप में आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जहां खनिज के बड़े भंडार हैं.
To support mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu in establishing rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing, says @nsitharaman @FinMinIndia pic.twitter.com/Iu2ZeqCAro— SansadTV (@sansad_tv) February 1, 2026
बजट में घोषणा की गई है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा. यह राशि खनन, परिवहन और प्रोसेसिंग से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने में खर्च होगी. केंद्र सरकार का मानना है कि इससे देश को जरूरी खनिजों में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.
रेयर अर्थ कॉरिडोर के साथ-साथ बजट में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना का भी प्रस्ताव रखा गया है. इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से नए निवेश आएंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. रेयर अर्थ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में होता है, इसलिए यह कदम रणनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है.
क्या है इनकी खासियत
इन धातुओं की अनूठी चुंबकीय, चमकदार और इलेक्ट्रॉनिक विशेषताओं के लिए इन्हें जाना जाता है, जो इन्हें आधुनिक तकनीक की रीढ़ बनाती हैं. वर्तमान समय में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मोटर, विंड टर्बाइन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और यहां तक कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जैसे रक्षा उपकरणों के निर्माण में इनका कोई विकल्प नहीं है. वहीं चीन वर्तमान में इनके वैश्विक उत्पादन और प्रोसेसिंग में सबसे आगे है, जबकि भारत के अलावा दुनिया के अन्य देश अब इनकी सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनने के लिए नए निवेश और खोज पर जोर दे रहे हैं.
