इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर के लिए इस बजट में क्या, निर्मला सीतारमण आज अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं...

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी) संसद में देश का आम बजट 2026-27 पेश कर रही हैं. बजट में आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय प्राथमिकताएं बताई जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े आवंटन भी शामिल हैं.

हाल के सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य हिस्से रहे हैं, जिनका मकसद डिजिटल आधारभूत संरचना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है. इस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, आईटी सर्विस और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

यूनियन बजट 2026-27 में इस सेक्टर के लिए सरकारी खर्च के प्लान पर भी स्पष्टता देगा. बजट 2025-26 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के लिए आवंटन FY25 के रिवाइज्ड एस्टिमेट (RE) से 48.16 फीसदी बढ़ा दिया गया, जो मुख्य रूप से दो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस था.