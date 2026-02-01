इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर के लिए इस बजट में क्या, निर्मला सीतारमण आज अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर पर होंगी घोषणाएं.
Published : February 1, 2026 at 11:21 AM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी) संसद में देश का आम बजट 2026-27 पेश कर रही हैं. बजट में आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय प्राथमिकताएं बताई जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े आवंटन भी शामिल हैं.
हाल के सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य हिस्से रहे हैं, जिनका मकसद डिजिटल आधारभूत संरचना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है. इस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, आईटी सर्विस और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
यूनियन बजट 2026-27 में इस सेक्टर के लिए सरकारी खर्च के प्लान पर भी स्पष्टता देगा. बजट 2025-26 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के लिए आवंटन FY25 के रिवाइज्ड एस्टिमेट (RE) से 48.16 फीसदी बढ़ा दिया गया, जो मुख्य रूप से दो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस था.
वित्त वर्ष 26 के लिए MeitY को 26,026.25 करोड़ रुपये दिए गए, जो FY25 के 17,566.31 करोड़ रुपये से ज्यादा है. IndiaAI मिशन और साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया. अपने 2025-26 के बजट भाषण में, सीतारमण ने घोषणा की थी कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी जाएगी और ओपन सेल और दूसरे कंपोनेंट्स पर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी. इस बजट में भी ऐसी ही पहल की उम्मीद है.
