बजट 2026: पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव, ये होगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पहल का मकसद नॉर्थ-ईस्ट की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दिखाना है.

Nirmala Sitharaman
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (ANI)
By ANI

Published : February 1, 2026 at 3:20 PM IST

नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026-27 के दौरान कई पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव रखा. इस स्कीम में मंदिरों और मठों का बचाव शामिल होगा. यह इस इलाके को कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी का पावरहाउस बना देगा.

सीतारमण ने कहा, "मैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं. इस स्कीम में मंदिरों और मठों का बचाव शामिल होगा."

उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद नॉर्थ-ईस्ट की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दिखाना है. सीतारमण ने कहा, "नॉर्थईस्ट क्षेत्र के बौद्ध स्थल... असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दूसरे NE राज्यों में बौद्ध सर्किट के डेवलपमेंट की यह स्कीम एक ऐतिहासिक कदम है जो हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है. यह इस क्षेत्र को संस्कृति, कॉमर्स और कनेक्टिविटी का पावरहाउस बना देगा."

धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को नॉर्थ-ईस्ट तक बढ़ाने के प्लान की घोषणा की. उन्होंने कहा, "इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को नॉर्थ ईस्ट तक बढ़ाने के प्रस्ताव से इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और दूर-दराज के इलाकों में नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है."

सीतारमण ने दूसरे डेवलपमेंट उपायों का भी ऐलान किया, जिसमें पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4,000 ई-बसों का इंतज़ाम शामिल है. उन्होंने ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दुर्गापुर को एक अहम नोडल पॉइंट बताया.

सीतारमण ने आगे बताया कि सरकार नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा मेंटल हेल्थ इंस्टिट्यूट NIMHANS 2.0 बनाने का प्लान बना रही है, ताकि मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों को दूर किया जा सके. सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा, "नॉर्थ इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर के लिए कोई नेशनल इंस्टिट्यूट नहीं है. इसलिए हम एक NIMHANS 2.0 बनाएंगे और रांची और तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टिट्यूट को रीजनल टॉप इंस्टिट्यूशन के तौर पर अपग्रेड भी करेंगे."

