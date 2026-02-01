ETV Bharat / business

बजट 2026: पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव, ये होगा फायदा

नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026-27 के दौरान कई पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव रखा. इस स्कीम में मंदिरों और मठों का बचाव शामिल होगा. यह इस इलाके को कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी का पावरहाउस बना देगा.

सीतारमण ने कहा, "मैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं. इस स्कीम में मंदिरों और मठों का बचाव शामिल होगा."

उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद नॉर्थ-ईस्ट की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दिखाना है. सीतारमण ने कहा, "नॉर्थईस्ट क्षेत्र के बौद्ध स्थल... असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दूसरे NE राज्यों में बौद्ध सर्किट के डेवलपमेंट की यह स्कीम एक ऐतिहासिक कदम है जो हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है. यह इस क्षेत्र को संस्कृति, कॉमर्स और कनेक्टिविटी का पावरहाउस बना देगा."

धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को नॉर्थ-ईस्ट तक बढ़ाने के प्लान की घोषणा की. उन्होंने कहा, "इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को नॉर्थ ईस्ट तक बढ़ाने के प्रस्ताव से इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और दूर-दराज के इलाकों में नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है."