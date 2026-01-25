ETV Bharat / business

वायु प्रदूषण संकट रोकने के लिए पर्यावरण बजट में बढ़ोतरी की मांग, जानें पर्यावरणविदों की राय

पर्यावरण मंत्रालय की प्रमुख पहलों में राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM) शामिल है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है. इसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के जरिये जंगल वाले और गैर-जंगल वाले, दोनों क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली (Ecological Restoration) की कोशिशों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ भारत के जंगल को सुरक्षित रखना, सुधार करना और बेहतर बनाना है.

खास बात यह है कि भारत ने हमेशा प्रकृति के प्रति गहरा आदर दिखाया है. भारत वैश्विक जलवायु से जुड़ी कोशिशों में हिस्सा लेने से लीडरशिप की भूमिका निभाने तक पहुंच गया है. सुस्पष्ट नीति, लोगों की सक्रिय भागीदारी और स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के जरिये, सरकार सभी के लिए एक हरित, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने की कोशिश कर रही है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी. पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए बजट आवंटन बढ़ा है. केंद्रीय बजट 2025-26 में, पर्यावरण मंत्रालय को लगभग 3,413 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 9 प्रतिशत की वृद्धि है. बजट 2024-25 में, आवंटित फंड 3,330.37 करोड़ रुपये था.

नई दिल्ली: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी की मांग करते हुए, पर्यावरणविदों ने केंद्रीय बजट 2026 से पहले सरकार से पर्यावरण बहाली के कामों को प्राथमिकता देने की मांग की है.

पर्यावरणविद् दीपक रमेश गौड़, जिन्हें 'ट्री मैन' के नाम से भी जाना जाता है, ने आगामी केंद्रीय बजट का जिक्र करते हुए ईटीवी भारत से कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि पर्यावरण बहाली से जुड़ी चिंताओं के लिए बजट आवंटन अधिकतम होना चाहिए. अगर हम वास्तव में 'विकसित या समृद्ध भारत' की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, नहीं तो 2047 तक भोजन की भारी कमी और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी होंगे."

उन्होंने कहा, "हम 2047 तक महाशक्ति बन सकते हैं, हम 2047 तक शीर्ष अर्थव्यवस्था बन सकते हैं लेकिन तथ्य यह है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और चीन जैसे अन्य आबादी वाले देश की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत कम भूमि अनुपात है. इसलिए हमें अब जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान-जय अनुसंधान से आगे सोचना होगा. हमें अब प्राकृतिक समाधान लाना होगा. बजट में पर्यावरण बहाली और पर्यावरण बहाली कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए."

जयपुर में अरावली रेंज का दृश्य (IANS)

पर्यावरणविद ने कहा कि बजट में पर्यावरण पुनर्स्थापन और संरक्षण गतिविधियों में लगे लोगों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव होना चाहिए. गौड़ ने कहा, "बजट को इस क्षेत्र में कार्यरत संगठनों या व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए. सरकार को प्रदूषक तत्वों (Polluting Elements) पर कड़ी चोट करने या बजट में पारिस्थितिक बहाली तक सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए योजना बनानी चाहिए."

इसी प्रकार, पर्यावरणविद बीएस वोहरा ने जोर दिया कि वायु प्रदूषण रोकने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, "भारतीय शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए, सरकार को नियमों को सख्ती से लागू करने, स्वच्छ परिवहन (Clean Transport) और जवाबदेही पर ध्यान देना चाहिए. बजट में शहर के हिसाब से प्रदूषण लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को मजबूत करना चाहिए. इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो और EV चार्जिंग को बढ़ाना चाहिए, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपेज पॉलिसी और कंजेशन प्राइसिंग के जरिये धीरे-धीरे खत्म करना चाहिए."

उन्होंने जोर देकर कहा कि थर्मल पावर प्लांट्स को पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम (FGDs, ESP अपग्रेड) लगाने और स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल करने के लिए उन्हें फंड भी दिया जाना चाहिए.

वोहरा ने कहा, "औद्योगिक मानदंडों को लागू करें, कंस्ट्रक्शन की धूल और कचरा जलाने को नियंत्रित करें और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए समर्थन दें. वास्तविक समय पर वायु निगरानी को मजबूत करने और प्रदूषण में कमी के लिए फंड दिए जाने की आवश्यकता है."

दिल्ली की स्थिति का जिक्र करते हुए, पर्यावरणविद वोहरा ने आगे कहा, "दिल्ली भारत के पर्यावरण संकट की एक कड़ी याद दिलाती है. इस बजट को यह मानना ​​चाहिए कि दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करना वैकल्पिक नहीं है. स्वच्छ वायु, एक जीवित नदी और कचरा-मुक्त शहर मौलिक अधिकार हैं, और उन्हें फंड करना लोगों में एक निवेश है, खर्च नहीं."

बजट में बढ़ोतरी की मांग करते हुए पर्यावरणविद् डॉ अनिल गुप्ता ने कहा, "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए."

डॉ. गुप्ता, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के सदस्य भी हैं. उन्होंने कहा, "ध्यान वायु प्रदूषण से निपटने पर होना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए खतरा है. वायु प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां बढ़ी हैं. इसलिए वायु प्रदूषण को रोकने और सबसे अच्छे तरीके से कम करने के लिए, सरकार को हवा को साफ करने पर जोर देना चाहिए."

