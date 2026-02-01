ETV Bharat / business

क्रिप्टो होल्डर्स ध्यान दें! आयकर विभाग ने कड़े किए नियम, जानकारी छिपाई तो सरकार वसूलेगी भारी दंड

भारत सरकार ने बजट 2026 में क्रिप्टो संपत्तियों (Crypto Assets) की रिपोर्टिंग को लेकर सख्त दंड प्रावधानों का ऐलान किया है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) यानी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर मौजूदा टैक्स ढांचे को बिना बदलाव जारी रखने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि क्रिप्टो लेनदेन पर लागू टैक्स नियमों में फिलहाल कोई ढील नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने क्रिप्टो निवेश की जानकारी छिपाने वालों पर सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है.

टीडीएस और नुकसान समायोजन नियम यथावत
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने क्रिप्टो लेनदेन पर 1 प्रतिशत टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और नुकसान को दूसरी आय से समायोजित न करने के मौजूदा नियमों में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की. इसका मतलब है कि क्रिप्टो निवेशकों को पहले की तरह ही टैक्स नियमों का पालन करना होगा.

जानकारी न देने पर लगेगा जुर्माना
बजट 2026 में पहली बार क्रिप्टो निवेश की जानकारी न देने पर जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है. बजट दस्तावेज के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 509 के तहत क्रिप्टो-एसेट्स के ट्रांजैक्शन की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है. इस प्रावधान का उद्देश्य डिजिटल संपत्तियों से जुड़े लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना है.

पेनल्टी का पूरा ढांचा
सरकार ने बताया कि यदि कोई करदाता क्रिप्टो लेनदेन से जुड़ा स्टेटमेंट दाखिल नहीं करता है, तो उस पर प्रति दिन 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है और तय समय में उसे सही नहीं करता, तो उस पर 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है. यानी क्रिप्टो होल्डिंग या लेनदेन की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में न देने पर आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है.

आयकर अधिनियम में संशोधन
इन जुर्मानों को लागू करने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 446 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता समय पर और सही जानकारी दें, जिससे टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके.

अगले वित्त वर्ष से लागू होंगे नियम
बजट में किए गए ये संशोधन आगामी वित्त वर्ष से प्रभावी होंगे. यानी 1 अप्रैल 2026 से क्रिप्टो निवेशकों के लिए अपने डिजिटल एसेट्स की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा. नए नियमों के तहत करदाताओं को अपनी क्रिप्टो होल्डिंग और लेनदेन का पूरा विवरण सरकार को देना होगा.

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मुड्रेक्स के सीईओ एडुल पटेल ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए मौजूदा टैक्स ढांचे को बनाए रखने से नीति में निरंतरता बनी रहेगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि बाजार में भागीदारी बढ़ाने और देश में लिक्विडिटी सुधारने के लिए कुछ संतुलित सुधार किए जाएंगे.

संपादक की पसंद

