सिटी इकोनॉमिक रीजन पहल छोटे शहरों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ने में मदद करेगी: विशेषज्ञ

आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए, मंदिर वाले शहरों को भी इस प्रोग्राम के दायरे में शामिल किया गया है. उम्मीद है कि यह फंडिंग इन शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सर्विसेज को बेहतर बनाने में मदद करेगी, जो बड़ी संख्या में घरेलू टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं और लोकल लोगों की रोजी-रोटी में मदद करते हैं.

प्रस्तावित प्लान के तहत हर पहचाने गए सिटी इकोनॉमिक रीजन को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, इकोनॉमिक एक्टिविटी और रीजनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए पांच सालों में 5,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. इससे लोकल इकोनॉमी मजबूत होंगी, शहरी सुविधाएं बेहतर होंगी और उभरते शहरों में रोजगार के नए मौके बनेंगे.

सरकार इन शहरों को टियर-3 शहर कह रही है. कुल मिलाकर, बजट स्थिरता देता है, इन्वेस्टर के भरोसे को बेहतर बनाता है और रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट सेगमेंट में बैलेंस्ड, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जमीन तैयार करता है.'

लोहिया वर्ल्डस्पेस के डायरेक्टर पीयूष लोहिया ने ईटीवी भारत से कहा, 'सरकार का प्लान सिटी इकोनॉमिक रीजन में पैसा इन्वेस्ट करने का है. इससे उन शहरों को ज्यादा ऑर्गनाइज्ड तरीके से बढ़ने में मदद मिलेगी जो बड़े शहरों जितने बड़े नहीं हैं. ये छोटे शहर बिजनेस के लिए जगह बन रहे हैं और लोग अब वहाँ रहना और काम करना चाहते हैं.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच साल की अवधि में हर सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ क्षेत्रीय शहरी विकास के लिए एक बड़े कदम की घोषणा की है. भारत के शहरी विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना की है क्योंकि इससे उन शहरों को मदद मिलेगी जो बड़े शहरों जितने बड़े नहीं हैं, ताकि वे ज्यादा व्यवस्थित तरीके से विकास कर सकें.

असल में मजबूत रीजनल हब बनाकर, सरकार का मकसद प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जीवन की क्वालिटी बेहतर करना और नॉन-मेट्रो इलाकों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है. यह कहते हुए कि यूनियन बजट 2026 रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, लोहिया ने आगे कहा, 'ये घोषणाएं हमें बताती हैं कि सब ठीक हो जाएगा. सरकार पब्लिक प्रोजेक्ट पर 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे काम तेजी से पूरे होने में मदद मिलेगी और आना-जाना आसान होगा और प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे.'

लोहिया ने कहा,'उन्होंने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो लोग घर खरीदना चाहते हैं. इसलिए, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो घर खरीदना चाहते हैं. यूनियन बजट 2026 और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसकी योजनाएं लोगों को घर खरीदने के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस कराएंगी.

सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की जमीन के लिए आरईआईटी नाम की कंपनियाँ बनाने का फैसला किया है. यह एक अच्छा आइडिया है क्योंकि इससे उस जमीन का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी जिसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इससे कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट भी मजबूत होगा.

सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर पर प्रतिक्रिया देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट और अर्बन टाउन प्लानर दिक्षु सी कुकरेजा ने ईटीवी भारत को बताया कि 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर बजट 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने का प्रस्ताव, यह दिखाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली ग्रोथ के लिए लंबे समय से प्रतिबद्ध है.

कुकरेजा ने कहा, 'इतने बड़े पैमाने पर निवेश से लॉजिस्टिक्स की लागत में काफी कमी आएगी, प्राइवेट कैपिटल आएगा और पूरे भारत में शहरी इलाकों का आर्थिक विकास तेजी से होगा.' यह कहते हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए धैर्य वाले कैपिटल और रिस्क कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, कुकरेजा ने कहा, 'प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, आरईआईटी और आईएनवीटी (InvITs) जैसे एसेट मोनेटाइजेशन टूल्स के साथ मिलकर, सीधे कंस्ट्रक्शन-फेज के जोखिमों को संबोधित करेगा और सड़कों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़े एसेट में बड़े पैमाने पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करेगा.'