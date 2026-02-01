ETV Bharat / business

खेल के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा: मांडविया

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत से खेल जगत में बड़ा बदलाव आएगा.

UNION BUDGET 2026
केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लोकसभा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रसन्नता व्यक्त की है.

खेल मंत्री मांडविया ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में खेलों को मिला यह बजट दूर-दराज के इलाकों से आने वाले बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया (ETV Bharat)

डॉ. मांडविया ने कहा की आज का बजट खेलों के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है. खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत के साथ अब अगले दस सालों में खेल इकोसिस्टम को पूरी तरह बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. 2014 के बाद से मोदी सरकार ने दूर-दराज के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से प्रतिभाओं को तलाशने, उन्हें मुख्यधारा में लाने और उनके सपनों को पंख देने का काम किया है.

खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत लाखों युवाओं को ट्रेनिंग, कोचिंग, खेल विज्ञान और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में खेल सामग्री निर्माण के लिए अलग से 500 करोड़ रुपये का प्रावधान, खेलो इंडिया के तहत बढ़ी हुई राशि और कोच के विकास, ट्रेनिंग सेंटर्स तथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस से साफ दिखता है कि हमारी सरकार खेलों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और करियर का माध्यम मान रही है.

यह फंड युवाओं को काफी सहायता देगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का विजन है कि 2047 तक भारत खेलों में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करे. आज का बजट इसी दिशा में एक मजबूत कदम है.

उन्होंने बताया कि दूर-दराज के बच्चों को विशेष तौर पर लक्षित करके उनकी प्रतिभा निखारने का काम पिछले 10 सालों से लगातार चल रहा है और अब यह मिशन इसे और तेज करेगा. डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट युवा शक्ति को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए यह बेहद उत्साहजनक है. हालांकि विपक्ष के आरोपों पर वो चुप्पी साध गए.

ये भी पढ़ें- बजट 2026: वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, टीसीएस और दवाओं के दाम में बड़ी राहत

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
MINISTER MANSUKH MANDAVIYA
मनसुख मांडविया
बजट 2026
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.