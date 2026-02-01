ETV Bharat / business

Budget 2026: रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, 7.84 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटन में भारी बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट 7,84,678 करोड़ रुपये घोषित किया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी. इस तरह पिछले साल की तुलना में रक्षा बजट में 15.3% की बढ़ोतरी की गई है. कुल पूंजीगत व्यय 2,19,306 करोड़ रुपये आंका गया है. राजस्व व्यय 5,53,668 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ रुपये शामिल हैं. पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जबकि नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सरकार ने 2025-26 में रक्षा बजट के लिए 6,81,210 रुपये आवंटित किए थे. पूंजीगत व्यय 1,80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जो संशोधित अनुमान चरण में बढ़कर 1,86,454 करोड़ रुपये हो गया. बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असैन्य, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क माफ करने की भी घोषणा की. बजट 2026 में की गई इन दोनों घोषणाओं से रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग को मदद मिलने की उम्मीद है.