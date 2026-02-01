ETV Bharat / business

Budget 2026: रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, 7.84 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट 7,84,678 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 15.3% अधिक है.

Union Budget 2026 7-84 lakh crore allocated for defence sector Nirmala Sitharaman
Budget 2026: रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, 7.84 लाख करोड़ रुपये का आवंटन (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 2:35 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटन में भारी बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट 7,84,678 करोड़ रुपये घोषित किया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी. इस तरह पिछले साल की तुलना में रक्षा बजट में 15.3% की बढ़ोतरी की गई है.

कुल पूंजीगत व्यय 2,19,306 करोड़ रुपये आंका गया है. राजस्व व्यय 5,53,668 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ रुपये शामिल हैं.

पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जबकि नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

सरकार ने 2025-26 में रक्षा बजट के लिए 6,81,210 रुपये आवंटित किए थे. पूंजीगत व्यय 1,80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जो संशोधित अनुमान चरण में बढ़कर 1,86,454 करोड़ रुपये हो गया.

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असैन्य, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क माफ करने की भी घोषणा की.

बजट 2026 में की गई इन दोनों घोषणाओं से रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग को मदद मिलने की उम्मीद है.

खास बात यह है कि भारत ने बजट 2026 में अपने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के रिकॉर्ड लेवल के साथ एंट्री की. वित्तीय वर्ष 2024–25 में रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि स्वदेशी उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023–24 में बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये रहा जो 2014–15 में 46,429 करोड़ रुपये से 174 प्रतिशत अधिक है. रक्षा निर्यात भी वित्तीय वर्ष 2024–25 में 23,622 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो एक दशक पहले 1,000 करोड़ रुपये से कम था.

2024 में, रक्षा मंत्रालय ने 1.26 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक स्वदेशी उत्पादन और 21,083 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात किया, जो इस क्षेत्र के आत्मनिर्भरता की ओर चल रहे बदलाव को दिखाता है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब कम से कम 65% रक्षा उपकरण देश में ही बनाए जाते हैं. रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियां अभी भी प्रोडक्शन का 77% हिस्सा साझा कर रही हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ रही है.

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे ने 9,145 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को बढ़ाया है. इस इकोसिस्टम में अब 462 कंपनियों को जारी किए गए 788 इंडस्ट्रियल लाइसेंस शामिल हैं, जिन्हें आसान एफडीआई नियमों, प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI), और डिजिटल एक्सपोर्ट क्लीयरेंस से समर्थन मिला है.

