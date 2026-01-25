ETV Bharat / business

यूनियन बजट 2026-27: मिडिल क्लास की उम्मीदें बढ़ीं, लेकिन क्या सरकार बड़ी टैक्स राहत दे पाएगी?

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारण के द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले यूनियन बजट को लेकर पूरे देश में उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. जैसे-जैसे बजट की तारीख पास आ रही है, लाखों मिडिल क्लास परिवार और सैलरी पाने वाले करदाता इस पर करीब से नज़र रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स, महंगाई और राहत के उपायों की संभावना को लेकर चिंता बढ़ रही है. ये चिंताएं ऐसे समय में आ रही हैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई मुश्किलों का सामना कर रही है, जिसमें तेज़ उतार-चढ़ाव और बाहरी दबाव शामिल हैं.

रुपया हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका के भारी टैरिफ के असर से ग्लोबल ट्रेड की हालत अभी भी खराब बनी हुई है.

इस मुश्किल माहौल में पूरा ध्यान सरकार के अगले कदम पर है कि क्या इससे टैक्स का बोझ कम होगा या महंगाई का दबाव और बढ़ेगा. बजट से पहले मिडिल क्लास ऐसे कई कदमों की उम्मीद कर रहा है जो बढ़ते खर्चों से राहत दे सकें, टैक्स का दबाव कम कर सकें और चल रही आर्थिक अनिश्चितता के बीच उनकी बचत को फिर से बनाने में मदद कर सकें.

कर राहत की उम्मीदें

ईटीवी भारत से बात करते हुए नोएडा के सर्विस सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल मधुर राय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले बजट में टैक्स का बोझ और कम होगा. 32 साल के इस व्यक्ति ने बताया कि पर्सनल और फैमिली जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, जबकि सैलरी ग्रोथ उसी हिसाब से नहीं हुई है. 'हमारे खर्चे हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम ग्रोथ लिमिटेड है.

उन्होंने कहा कि अगर वित्त मंत्री कुछ अतिरिक्त टैक्स रिलीफ दे सकती हैं, तो इससे न सिर्फ हमारे हाथ में रोज़ाना के खर्चों के लिए ज़्यादा पैसे बचेंगे, बल्कि हम भविष्य के लिए कुछ बचा भी पाएंगे. टैक्स में राहत की इसी तरह की मांग को दोहराते हुए आईटी प्रोफेशनल स्वप्निल श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने पिछले साल नए टैक्स सिस्टम के तहत बड़े फायदों की घोषणा की थी, लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है.

पुराना टैक्स सिस्टम बचत को बढ़ावा देता है और फाइनेंशियल सुरक्षा का एहसास देता है. बैंक डिपॉज़िट इंटरेस्ट रेट कम होने से, हममें से कई लोग लंबे समय की वित्तीय स्थिरता को लेकर परेशान हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार को पुराने टैक्स संरचना के तहत बचत को मजबूत करने वाले उपायों पर भी विचार करना चाहिए.

इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी आदित्य शुक्ला ने रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और पुरानी पेंशन स्कीम जैसा पेंशन सिस्टम बनाने की मांग की. आज हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन उम्र बढ़ने और भविष्य के मेडिकल और रहने के खर्चों के अनिश्चित होने से, रिटायरमेंट को लेकर बहुत चिंता है.

उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए और पुराने पेंशन सिस्टम की तरह एक स्कीम पर विचार करना चाहिए.

हालांकि जनता की मांगें समझ में आती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास उन्हें पूरा करने के लिए पैसे की गुंजाइश है और वह असल में किस दिशा में सोच रही है. इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक्सपर्ट्स से बात की. उन्होंने क्या कहा, यहां बताया गया है.

वैश्विक व्यापार दबावों से राजकोषीय गुंजाइश सीमित होती है

ईवाई इंडिया के नेशनल टैक्स लीडर समीर गुप्ता के अनुसार, आने वाले यूनियन बजट में उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को पॉलिसी सपोर्ट बढ़ाकर निजी निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस होना चाहिए.

लंबे समय के निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार मौजूदा पीएलआई स्कीम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और रोबोटिक्स जैसे नए ज़माने के सेक्टर में बढ़ाने पर विचार कर सकती है. साथ ही, एआई, जेनएआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे एरिया में भविष्यवादी बुनियादी ढांचा पर बढ़ा हुआ सार्वजनिक व्यय निजी पूंजी के लिए एक प्रबल उत्प्रेरक का काम कर सकता है.