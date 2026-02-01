बजट 2026-27: किसानों की उम्मीद, क्या MSP और सब्सिडी में होगी बढ़ोतरी?

बजट 2026-27: किसानों की उम्मीद, क्या MSP और सब्सिडी में होगी बढ़ोतरी?
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों और संबंधित सेक्टर के कर्मचारियों के साथ उनके सुझावों पर चर्चा करने के लिए एक प्री-बजट मीटिंग की थी.
नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था में खेती की अहम भूमिका है. भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है. इसको देखते हुए, आज 1 फरवरी, 2026 को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट 2026-27 पर किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की निगाहें टिकी होंगी. यहां किसान और कृषि सेक्टर में होने वाली घोषणाओं को समझें.
बुधवार को बजट-पूर्व भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों को दिए गए संयुक्त संबोधन को इस क्षेत्र के लिए मिलने वाले अनुदानों की पूर्व-भूमिका माना जा सकता है. राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि पिछले साल 350 मिलियन टन से अधिक के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना दिया है.
राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बनकर उभरा है और दुग्ध उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने सहकारी आंदोलन (cooperative movement) के महत्व पर भी जोर दिया.
केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि और किसान कल्याण विभाग को 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि पूरे मंत्रालय के लिए कुल 1.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे. तब सरकार ने कहा था कि उसका ध्यान उत्पादकता, जलवायु-अनुकूल फसलों और प्राकृतिक खेती पर है.
इस साल के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए जाने वाले आवंटन पर लोगों की पैनी नजर रहेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों की जो खेती-किसानी से जुड़े हैं. गौरतलब है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र से संबंध रखती है.
किसानों को उम्मीद है कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दायरे में और अधिक फसलों को शामिल किया जाएगा. साथ ही, कृषि मशीनरी पर मिलने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र की समग्र भलाई के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करने जैसे कदमों की भी आस है.
बजट 2026-27 से पहले, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हाल ही में किसान संघों और संबद्ध क्षेत्र के श्रमिकों के साथ बजट-पूर्व बैठक की थी, ताकि कृषि क्षेत्र के आवंटन को लेकर उनके सुझावों पर चर्चा की जा सके.
यह याद दिलाया जा सकता है कि बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छह नई कृषि योजनाओं की घोषणा की थी. साथ ही, रियायती किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था, जिससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ हुआ. इस कदम को कृषि-उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के रूप में देखा गया था.
