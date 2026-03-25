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बायबैक में बेचे गए शेयर पर देना पड़ेगा 12 फीसदी का सरचार्ज

नई दिल्ली : कंपनियों की पुनर्खरीद पेशकश में शेयर बेचकर व्यक्तिगत या कॉरपोरेट शेयरधारकों द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ पर एक अप्रैल से 12 प्रतिशत का एकसमान अधिभार लगाया जाएगा. लोकसभा से बुधवार को वित्त विधेयक को मिली मंजूरी में यह संशोधन किया गया है.

सरकार ने बुधवार को वित्त विधेयक 2026 में 32 संशोधन पेश किए. वित्त विधेयक को बाद में सदन ने मंजूरी दे दी. संशोधित वित्त विधेयक पर शुक्रवार को राज्यसभा में विचार किया जाएगा. संशोधनों पर टिप्पणी करते हुए, नांगिया ग्लोबल एडवाइजर्स के कर भागीदार (विलय एवं अधिग्रहण) संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए पुनर्खरीद से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर 12 प्रतिशत का एकसमान अधिभार लगाने से उनकी प्रभावी कर लागत में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि पहले कम अधिभार लागू था.

वर्तमान में, 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाता है, जबकि 50 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये के बीच की कर योग्य आय पर पुनर्खरीद (बायबैक) से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगता है.

झुनझुनवाला ने कहा, ‘‘एकसमान 12 प्रतिशत अधिभार लगाने से इन सभी श्रेणियों में कर का भुगतान बढ़ जाएगा, जिससे लाभांश जैसे विकल्पों की तुलना में पुनर्खरीद नकदी जुटाने का एक महंगा तरीका बन जाएगा. इससे व्यक्तिगत शेयरधारकों की पुनर्खरीद में रुचि कम होने की संभावना है और पूंजी आवंटन संबंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं.’’

उन्होंने कहा कि इस संशोधन का प्रभाव मुख्य रूप से छोटी और मध्यम आकार की पुनर्खरीद तक ही सीमित रहेगा. झुनझुनवाला ने कहा कि बड़ी यानी एक करोड़ रुपये से अधिक की पुनर्खरीद पर पहले से ही 15 प्रतिशत का उच्च अधिभार लागू होता है. ऐसे में ‘‘यह संशोधन वास्तव में इस श्रेणी के लिए अधिभार में तीन प्रतिशत की कमी का संकेत देता है.’’

कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए, पुनर्खरीद पर एकसमान 12 प्रतिशत अधिभार उन स्थितियों में प्रभाव डाल सकता है जहां कर योग्य आय एक करोड़ रुपये तक है, जहां पहले कोई अधिभार लागू नहीं होता था.

जहां कर योग्य आय एक करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये के बीच है, वहां सात प्रतिशत अधिभार लागू होता है.

झुनझुनवाला ने कहा, ‘‘दोनों परिस्थितियों में एकसमान 12 प्रतिशत अधिभार लागू होने से कुल कर भार बढ़ेगा. इससे पुनर्खरीद अपेक्षाकृत अधिक महंगी हो जाएगी.’’