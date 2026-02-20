ETV Bharat / business

2028 तक कलाकारों की कमाई में होगी 24% की भारी कटौती, UNESCO ने दी चेतावनी

रिपोर्ट के अनुसार, जेनरेटिव AI और डिजिटल विभाजन से कलाकारों की कमाई 24% तक घट सकती है, जिससे वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट है

यूनेस्को का लोगो (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 12:03 PM IST

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने अपनी नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट, "रीशेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी: वी शेयर, वी एक्ट, वी बिल्ड" में दुनिया भर के सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों (CCS) को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है. रिपोर्ट के अनुसार, जहां एक ओर ये क्षेत्र वैश्विक आर्थिक विकास और सामाजिक एकजुटता के बड़े इंजन बनकर उभरे हैं, वहीं दूसरी ओर डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अनियंत्रित प्रगति इनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही है.

AI और डिजिटल विभाजन का दोहरा संकट
यूनेस्को की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा जेनरेटिव AI से होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर है. अनुमान है कि 2028 तक दुनिया भर के संगीतकारों को अपनी आय में 24% और दृश्य-श्रव्य (Audiovisual) कलाकारों को 21% की भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. यह नुकसान मुख्य रूप से कॉपीराइट उल्लंघन और बिना अनुमति के AI प्रशिक्षण (Training) के कारण होगा.

इसके साथ ही, 'डिजिटल डिवाइड' यानी डिजिटल अंतर एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा है. विकसित देशों में 67% लोगों के पास आवश्यक डिजिटल कौशल है, जबकि विकासशील देशों में यह आंकड़ा मात्र 28% है. यह अंतर भविष्य की 'डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी' में विकासशील देशों की भागीदारी को सीमित कर रहा है.

"वीजा की दीवार" और सांस्कृतिक असमानता
सांस्कृतिक वस्तुओं का वैश्विक व्यापार 2023 में 254 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें 46% निर्यात विकासशील देशों से हुआ. हालांकि, जब बात 'सांस्कृतिक सेवाओं' की आती है, तो विकासशील देशों की हिस्सेदारी गिरकर मात्र 20% रह जाती है.

रिपोर्ट एक और कड़वी सच्चाई सामने लाती है—मोबिलिटी (आवाजाही). जहां 96% विकसित देश अपने कलाकारों को विदेश भेजने में मदद करते हैं, वहीं विकासशील देशों के कलाकारों को अपने यहाँ प्रवेश देने (Inward Mobility) में केवल 38% देश ही सहयोग करते हैं. इसे "वीजा वॉल" कहा गया है, जो वैश्विक कलात्मक आदान-प्रदान को बाधित कर रहा है.

घटता बजट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार
हैरानी की बात यह है कि रचनात्मक क्षेत्र के महत्व के बावजूद, संस्कृति के लिए प्रत्यक्ष सार्वजनिक वित्तपोषण वैश्विक स्तर पर जीडीपी के 0.6% से भी कम है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है.

कलाकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता भी खतरे में है. रिपोर्ट के अनुसार, केवल 61% देशों में ही कलात्मक स्वतंत्रता की निगरानी के लिए स्वतंत्र निकाय हैं. राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों के बीच कलाकारों की रक्षा के लिए केवल 37% देशों के पास ठोस नीतियां हैं. डिजिटल निगरानी और एल्गोरिदम के पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं.

लैंगिक समानता: आधी अधूरी प्रगति
सांस्कृतिक संस्थानों में महिलाओं के नेतृत्व में सुधार हुआ है. 2017 में जहां 31% महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाओं में थीं, वहीं 2024 में यह बढ़कर 46% हो गई हैं. लेकिन यहाँ भी क्षेत्रीय असमानता है; विकसित देशों में यह 64% है, जबकि विकासशील देशों में केवल 30%. अक्सर महिलाओं को केवल 'सांस्कृतिक उपभोक्ता' के रूप में देखा जाता है, न कि 'निर्माता' या 'नीति निर्माता' के रूप में.

यूनेस्को का आह्वान: साझा करें, कार्य करें, निर्माण करें
यूनेस्को की महानिदेशक ने इस संकट से निपटने के लिए तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित रणनीति सुझाई है.

  • साझा करें: अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान.
  • कार्य करें: कलाकारों की आजीविका की रक्षा के लिए सख्त नीतियां बनाना और AI के लिए पारदर्शी नियम लागू करना.
  • निर्माण करें: संस्कृति को शिक्षा और सार्वजनिक नीति के केंद्र में रखना.

यूनेस्को की यह रिपोर्ट एक स्पष्ट संदेश है कि यदि समय रहते डिजिटल साक्षरता, निष्पक्ष पारिश्रमिक और मजबूत कानूनी ढांचे नहीं बनाए गए, तो दुनिया अपनी सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मक पहचान खो देगी

