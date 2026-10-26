विदेशों में छुपाकर रखी संपत्ति को वैध करने का मौका, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत
आयकर विभाग ने विदेश में प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले भारतीयों को अघोषित विदेशी संपत्ति रखने वालों को सचेत किया है. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 7:18 PM IST
नई दिल्ली: आयकर विभाग उन करदाताओं से संपर्क कर रहा है, जिनकी विदेशी संपत्ति और आमदनी अघोषित हो सकती है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश किया है. यह कदम FAST-DS योजना का हिस्सा है, जो करदाताओं को ऐसी संपत्तियों की घोषणा करने और 30 प्रतिशत टैक्स व उतनी ही राशि जुर्माने के रूप में देकर उन्हें नियमित करने का एकमुश्त मौका देती है.
केंद्र सरकार ने 16 अगस्त को 'फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स - डिस्क्लोजर स्कीम, 2026' (FAST-DS) शुरू की थी. जो अब तक अघोषित विदेशी संपत्तियों और आय को उजागर करने का एकमुश्त अवसर देती है. अब तक लगभग 1,100 करदाताओं ने इसके लिए आवेदन किया है, जबकि यह योजना इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक खुली रहेगी.
करदाताओं की सुविधा के लिए, आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक व्यवस्था बनाई है जहां करदाता 'ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन' (AEOI) के तहत विदेशी देशों द्वारा उनके पैन (PAN) पर रिपोर्ट की गई संपत्तियों की जानकारी देख सकते हैं. करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और तीन वर्षों (2022 से 2024) के लिए यह जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं.
सूत्रों ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि केवल सीआरएस/एफएटीसीए (CRS/FATCA) समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से 'ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन' के तहत मिली जानकारी को ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिखाया गया है. विभाग को अन्य बहुपक्षीय समझौतों के तहत भी जानकारियां मिलती हैं, जिन्हें विभिन्न जोखिम कारकों या जानकारी गुप्त रखने के वादों के कारण पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया गया है.
संबंधित अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि विभाग अन्य स्रोतों से भी जानकारियां या खुफिया इनपुट जुटाता है. अधिकारी ने बताया कि 23 अक्टूबर 2026 को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में विभाग ने यह फैसला लिया है कि जहां भी संभव हो, ऐसी जानकारियां संबंधित करदाताओं के साथ भी साझा की जाएं, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें.
सूत्रों के अनुसार, विभाग ने हाल ही में उन चुनिंदा करदाताओं को सचेत किया है जिन्होंने यूएई (UAE) के एक देश में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश किया है. विभाग ने करदाताओं, नियोक्ताओं के रूप में कॉरपोरेट्स, शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर निकायों और उद्योग संघों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों की भी योजना बनाई है. सीबीडीटी ने करदाताओं के सवालों और चिंताओं को दूर करने में मदद के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रधान मुख्य आयुक्त के तहत एक समिति भी बनाई है.
यह योजना उचित बाजार मूल्य पर 30 प्रतिशत टैक्स और टैक्स के बराबर ही जुर्माने की राशि देकर पात्र अघोषित संपत्तियों को नियमित करने के लिए एक समयबद्ध अवसर प्रदान करती है. इस योजना की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और स्व-घोषणा पर आधारित है. एक वैध घोषणा करने पर ब्लैक मनी और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (ब्लैक मनी एक्ट) के तहत आगे के टैक्स आकलन, जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट मिलती है.
यह योजना करदाताओं को केवल 1 लाख रुपये की फीस देकर अपनी बेहिसाब संपत्तियों और आय की रिपोर्ट करने का अवसर भी देती है, ताकि वे ब्लैक मनी एक्ट में निर्धारित हर साल लगने वाले 10 लाख रुपये के जुर्माने से बच सकें.
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