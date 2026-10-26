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विदेशों में छुपाकर रखी संपत्ति को वैध करने का मौका, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत

सांकेतिक तस्वीर. ( ANI )

नई दिल्ली: आयकर विभाग उन करदाताओं से संपर्क कर रहा है, जिनकी विदेशी संपत्ति और आमदनी अघोषित हो सकती है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश किया है. यह कदम FAST-DS योजना का हिस्सा है, जो करदाताओं को ऐसी संपत्तियों की घोषणा करने और 30 प्रतिशत टैक्स व उतनी ही राशि जुर्माने के रूप में देकर उन्हें नियमित करने का एकमुश्त मौका देती है.

केंद्र सरकार ने 16 अगस्त को 'फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स - डिस्क्लोजर स्कीम, 2026' (FAST-DS) शुरू की थी. जो अब तक अघोषित विदेशी संपत्तियों और आय को उजागर करने का एकमुश्त अवसर देती है. अब तक लगभग 1,100 करदाताओं ने इसके लिए आवेदन किया है, जबकि यह योजना इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक खुली रहेगी.