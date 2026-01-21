ETV Bharat / business

बजट 2026 : बजट जानने से पहले इसे समझें, जान जाएंगे सरकार की आर्थिक 'बाजीगरी'

नई दिल्ली : देश का आम बजट एक फरवरी को पेश होगा. इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. बजट बजट एक वित्तीय खाका होता है. इसमें एक साल के दौरान अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है. बजट बनाने में भविष्य की आय और व्यय का पूर्वानुमान लगाया जाता है और पैसे के आवंटन की रणनीति बताई जाती है. हालांकि, बजट पेश करने के दौरान कई ऐसे टर्म आते हैं, जिसे जानने के बाद इसे समझना आसान हो जाता है. आइए जानते हैं इन शब्दावलियों को.

वार्षिक वित्तीय विवरण - हर साल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना होता है. इसकी अवधि एक अप्रैल से 31 मार्च तक होती है. वार्षिक वित्तीय विवरण तीन खंडों में विभाजित होता है. ये हैं समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता. सरकार को इनमें से प्रत्येक निधि के लिए खर्च और प्राप्तियों का विवरण देना होता है.

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) - जीडीपी एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक साल या तिमाही) में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है. यानी किसी देश में एक तय समय में बनने वाले सभी तैयार सामानों और सेवाओं की कुल मार्केट वैल्यू है. इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) करता है. यह देश के आर्थिक प्रदर्शन को इंगित करता है.

महंगाई (इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति) - किसी भी इकोनोमी में सामान और सर्विस (गुड्स एवं सर्विस) की आम कीमतों में बढ़ोतरी को इन्फ्लेशन कहते हैं. महंगाई दर, कीमतों के लेवल में बदलाव की परसेंटेज दर है. समय के साथ खरीदने की शक्ति (परचेजिंग पावर) में कमी आती है. इसकी वजह- मांग प्रेरित, लागत प्रेरित या फिर मुद्रा सप्लाई में वृद्धि हो सकती है. मांग प्रेरित का मतलब है- वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक, सप्लाई कम. लागत प्रेरित का अर्थ होता है- कच्चे माल और अन्य सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कीमत का बढ़ना. मुद्रा सप्लाई का मतलब है - नोट छापने की वजह से बाजार में अधिक पैसों का प्रवाह.

राजकोषीय नीति (फिस्कल पॉलिसी) - इकोनोमी की दिशा को प्रभावित करने के लिए सरकार टैक्स, ऋण और खर्च (स्पेंडिंग) के बारे में जो निर्णय लेती है, उसे राजकोषीय नीति कहा जाता है. सरकार इसे बजट के जरिए लागू करती है. इसके जरिए सरकार आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है. रोजगार बढ़ोतरी पर फोकस किया जाता है. कहां पर सरकार पैसे खर्च करेगी, इसका निर्णय लिया जाता है. जरूरत के हिसाब से सरकार सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने का निर्णय लेती है. इसकी मदद से मूल्य स्थिरता बनी रहती है. जब आमदनी (राजस्व) से अधिक खर्च होने लगते हैं, तो कई बार सरकार को ऋण लेना पड़ता है. ऋण आम लोगों से या फिर विदेश से प्राप्त किया जाता है. आम लोगों से सरकारी बॉन्ड या फिर किसान विकास पत्र या राष्ट्रीय बचत पत्र वगैरह के जरिए पैसा लिया जाता है. सब्सिडी और वेलफेयर प्रोग्राम को लेकर निर्णय लेना भी राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है.

राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) - सरकार का कुल खर्च, उसकी आमदनी से अधिक हो, तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं. इसमें ऋण नहीं शामिल होता है. बल्कि, घाटे की पूर्ति के लिए ही सरकार ऋण लेती है. इसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित किया जाता है.

राजस्व घाटा (रेवेन्यू डेफिसिट) - राजस्व घाटा राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है. यह मौजूदा खर्च की तुलना में सरकार की मौजूदा प्राप्तियों में कमी को दिखाता है.

प्राथमिक घाटा (प्राइमरी डेफिसिट) - प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है. यह बताता है कि सरकार की उधारी का कितना हिस्सा ब्याज भुगतान के अलावा दूसरे खर्चों को पूरा करने में जा रहा है.

मौद्रिक नीति (मॉनिटरी पॉलिसी) - मार्केट में पैसे की सप्लाई और ब्याज दर को लेकर समय-समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैसला लेती है, यह मौद्रिक नीति का हिस्सा है. उनका उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना होता है. वह सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर आदि के जरिए इसे नियंत्रित करती है. रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति के जरिए फैसला लेती है. समिति के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं.

विनिवेश (डिस्इनवेस्टमेंट) - सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के शेयर बेचने को विनिवेश कहते हैं. सरकारी कंपनियों के जो शेयर सरकार के पास होते हैं, वे सरकार की संपत्ति होते हैं.

प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) - प्रत्यक्ष कर एक ऐसा टैक्स (जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स), जिसे उस व्यक्ति या संस्था को देना होता है, जिस पर यह लगाया जाता है. यह राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है. आमदनी बढ़ने पर टैक्स की दर बढ़ती है. इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं टाली जा सकती है. इसके उदाहरण हैं - इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स.