बजट 2026 : बजट जानने से पहले इसे समझें, जान जाएंगे सरकार की आर्थिक 'बाजीगरी'
बजट में कई सारे ऐसे टर्म होते हैं, जिन्हें समझ लेंगे तो आप सरकार की आर्थिक 'बाजीगरी' को आसानी से समझ सकते हैं.
Published : January 21, 2026 at 4:31 PM IST
नई दिल्ली : देश का आम बजट एक फरवरी को पेश होगा. इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. बजट बजट एक वित्तीय खाका होता है. इसमें एक साल के दौरान अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है. बजट बनाने में भविष्य की आय और व्यय का पूर्वानुमान लगाया जाता है और पैसे के आवंटन की रणनीति बताई जाती है. हालांकि, बजट पेश करने के दौरान कई ऐसे टर्म आते हैं, जिसे जानने के बाद इसे समझना आसान हो जाता है. आइए जानते हैं इन शब्दावलियों को.
वार्षिक वित्तीय विवरण - हर साल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना होता है. इसकी अवधि एक अप्रैल से 31 मार्च तक होती है. वार्षिक वित्तीय विवरण तीन खंडों में विभाजित होता है. ये हैं समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता. सरकार को इनमें से प्रत्येक निधि के लिए खर्च और प्राप्तियों का विवरण देना होता है.
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) - जीडीपी एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक साल या तिमाही) में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है. यानी किसी देश में एक तय समय में बनने वाले सभी तैयार सामानों और सेवाओं की कुल मार्केट वैल्यू है. इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) करता है. यह देश के आर्थिक प्रदर्शन को इंगित करता है.
महंगाई (इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति) - किसी भी इकोनोमी में सामान और सर्विस (गुड्स एवं सर्विस) की आम कीमतों में बढ़ोतरी को इन्फ्लेशन कहते हैं. महंगाई दर, कीमतों के लेवल में बदलाव की परसेंटेज दर है. समय के साथ खरीदने की शक्ति (परचेजिंग पावर) में कमी आती है. इसकी वजह- मांग प्रेरित, लागत प्रेरित या फिर मुद्रा सप्लाई में वृद्धि हो सकती है. मांग प्रेरित का मतलब है- वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक, सप्लाई कम. लागत प्रेरित का अर्थ होता है- कच्चे माल और अन्य सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कीमत का बढ़ना. मुद्रा सप्लाई का मतलब है - नोट छापने की वजह से बाजार में अधिक पैसों का प्रवाह.
राजकोषीय नीति (फिस्कल पॉलिसी) - इकोनोमी की दिशा को प्रभावित करने के लिए सरकार टैक्स, ऋण और खर्च (स्पेंडिंग) के बारे में जो निर्णय लेती है, उसे राजकोषीय नीति कहा जाता है. सरकार इसे बजट के जरिए लागू करती है. इसके जरिए सरकार आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है. रोजगार बढ़ोतरी पर फोकस किया जाता है. कहां पर सरकार पैसे खर्च करेगी, इसका निर्णय लिया जाता है. जरूरत के हिसाब से सरकार सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने का निर्णय लेती है. इसकी मदद से मूल्य स्थिरता बनी रहती है. जब आमदनी (राजस्व) से अधिक खर्च होने लगते हैं, तो कई बार सरकार को ऋण लेना पड़ता है. ऋण आम लोगों से या फिर विदेश से प्राप्त किया जाता है. आम लोगों से सरकारी बॉन्ड या फिर किसान विकास पत्र या राष्ट्रीय बचत पत्र वगैरह के जरिए पैसा लिया जाता है. सब्सिडी और वेलफेयर प्रोग्राम को लेकर निर्णय लेना भी राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है.
राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) - सरकार का कुल खर्च, उसकी आमदनी से अधिक हो, तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं. इसमें ऋण नहीं शामिल होता है. बल्कि, घाटे की पूर्ति के लिए ही सरकार ऋण लेती है. इसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रकाशित किया जाता है.
राजस्व घाटा (रेवेन्यू डेफिसिट) - राजस्व घाटा राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है. यह मौजूदा खर्च की तुलना में सरकार की मौजूदा प्राप्तियों में कमी को दिखाता है.
प्राथमिक घाटा (प्राइमरी डेफिसिट) - प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है. यह बताता है कि सरकार की उधारी का कितना हिस्सा ब्याज भुगतान के अलावा दूसरे खर्चों को पूरा करने में जा रहा है.
मौद्रिक नीति (मॉनिटरी पॉलिसी) - मार्केट में पैसे की सप्लाई और ब्याज दर को लेकर समय-समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैसला लेती है, यह मौद्रिक नीति का हिस्सा है. उनका उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना होता है. वह सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर आदि के जरिए इसे नियंत्रित करती है. रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति के जरिए फैसला लेती है. समिति के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं.
विनिवेश (डिस्इनवेस्टमेंट) - सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के शेयर बेचने को विनिवेश कहते हैं. सरकारी कंपनियों के जो शेयर सरकार के पास होते हैं, वे सरकार की संपत्ति होते हैं.
प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) - प्रत्यक्ष कर एक ऐसा टैक्स (जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स), जिसे उस व्यक्ति या संस्था को देना होता है, जिस पर यह लगाया जाता है. यह राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है. आमदनी बढ़ने पर टैक्स की दर बढ़ती है. इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं टाली जा सकती है. इसके उदाहरण हैं - इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स.
अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) - यह सामान और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स है. इसे आमतौर पर एक एंटिटी पर लगाया जाता है, लेकिन भुगतान कोई और करता है. ये टैक्स उपभोक्ता सामान और सेवाएं खरीदते समय देते हैं. इनमें जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह शामिल हैं.
उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) - यह अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा है. इसे देश में निर्मित और घरेलू खपत के लिए बनाए गए सामानों पर लगाया जाता है. जीएसटी लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें शामिल कर लिया गया है. लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और शराब इसके दायरे में नहीं आते हैं.
सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) - ये वे टैक्स हैं, जो देश में सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर लगाए जाते हैं. घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए अक्सर सरकारें इसका प्रयोग करती हैं.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) - इसे एक अप्रैल 2016 से लागू किया गया. अधिकांश इनडायरेक्ट टैक्स को इसके दायरे में समेट दिया गया. इनमें ऑक्ट्रॉय, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, वगैरह शामिल हैं. यह उत्पादन से लेकर अंतिम बिक्री तक हर चरण पर लगता है. लेकिन, कर केवल वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है. व्यवसायियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है.
पूंजीगत प्राप्तियां (कैपिटल रिसिप्ट) - पूंजीगत प्राप्तियां किसी भी व्यवसाय या सरकार के लिए धन जुटाने का एक तरीका हैं. लेकिन ये उनके दैनिक कामकाज से नहीं, बल्कि बड़े वित्तीय लेनदेनों से आती हैं. पूंजीगत प्राप्तियां वे फंड होते हैं जो या तो देनदारियां बनाते हैं या एसेट्स को कम करते हैं. पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा लिए गए लोन (इन्हें मार्केट लोन कहा जाता है), ट्रेजरी बिल बेचकर सरकार द्वारा लिया गया उधार, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से मिले लोन, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोन की रिकवरी शामिल हैं.
पूंजी बजट (कैपिटल बजट) - पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं. इसमें शेयरों में निवेश, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पक्षों को दिए गए लोन और एडवांस शामिल हैं.
पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) - इसे कैपेक्स भी कहा जाता है. यह वह पैसा है जो सरकार विकास पर या मशीनरी या संपत्ति खरीदने या अपग्रेड करने पर खर्च करती है. पूंजीगत भुगतान में जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने पर किया गया पूंजीगत व्यय शामिल है. शेयरों में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पार्टियों को दिए गए लोन और एडवांस भी इसमें शामिल हैं.
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स - स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड, कमोडिटी आदि जैसी संपत्तियों की बिक्री पर प्राप्त किए लाभ इसमें शामिल होते हैं. सरकार इस पर टैक्स लगाती है. इसे शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है. शॉर्ट टर्म की अविधि एक साल तक की होती है, जबकि उससे अधिक समय को लॉंग टर्म कहा जाता है. रियल एस्टेट के लिए दो साल की अवधि को लॉन्ग टर्म माना जाता है.
चालू खाता घाटा- करेंट अकाउंट डेफिसिट - किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो जाए, तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं. यानी इससे पैसे का प्रवाह बाहर की ओर होता है. इसमें वस्तुओं और सेवाओं के अलावा आय और हस्तांतरण भी शामिल होते हैं.
सार्वजनिक ऋण - सार्वजनिक ऋण कुल देनदारियों सहित बजट को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि है.
