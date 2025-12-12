ETV Bharat / business

क्या नए लेबर कोड के तहत आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगी? केंद्र ने दिया स्पष्टीकरण, समझाया पूरा गणित

अगर नई वेज डेफिनिशन के तहत किसी एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी बढ़ भी जाती है, तो भी पीएफ 15,000 रुपये की पर ही कैलकुलेट होगा.

new labour codes
क्या नए लेबर कोड के तहत आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगी? (सांकेतिक तस्वीर (Getty Images))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: लेबर मिनिस्ट्री ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की बड़ी चिंताओं को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया और स्पष्ट किया कि जब तक कि प्रोविडेंट फंड (PF) डिडक्शन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये की स्टैच्युटरी वेज सीलिंग पर नए लेबर कोड टेक-होम सैलरी को कम नहीं करते हैं.

एक्स पर एक पोस्ट में मिनिस्ट्री ने कहा, “नए लेबर कोड टेक-होम सैलरी को कम नहीं करते हैं अगर PF डिडक्शन स्टैच्युटरी वेज सीलिंग पर है. PF डिडक्शन 15,000 रुपये की वेज सीलिंग पर आधारित रहेगा और इस लिमिट से अधिक कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी है, जरूरी नहीं.”

इन-हैंड सैलरी में कम होने का डर
उल्लेखनीय है कि 21 नवंबर 2025 को कोड नोटिफाई किए जाने के बाद से कई कर्मचारियों को इन-हैंड सैलरी में कमी का डर था. यह चिंता नए नियम से पैदा हुई थी जिसमें यह जरूरी किया गया था कि बेसिक पे और उससे जुड़े हिस्से कुल सैलरी का कम से कम 50 प्रतिशत होने चाहिए. कई लोगों ने मान लिया था कि इससे अपने आप PF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और टेक-होम इनकम कम हो जाएगी.

सैलरी में ऑटोमैटिक कमी नहीं होगी
मिनिस्ट्री ने बुधवार को साफ किया कि यह धारणा गलत है. असल बात यह है कि PF असल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अगर नई वेज डेफिनिशन के तहत किसी एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी बढ़ भी जाती है, तो भी पीएफ 15,000 रुपये की कानूनी लिमिट पर ही कैलकुलेट होता रहेगा, जब तक कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों अपनी मर्ज़ी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन बेस न चुनें.

इसका मतलब है कि अधिकतर सैलरी पाने वाले वर्कर्स, जिनका PF इस लिमिट पर सीमित है, उनके लिए महीने की कटौती में कोई बदलाव नहीं होगा.

क्या है इसके पीछे का मैथ्स?
इस बात को समझाने के लिए, मिनिस्ट्री ने एक उदाहरण दिया. इसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉई जो हर महीने 60,000 रुपये कमाता है, उसके लिए बेसिक + DA = 20,000 रुपये और अलाउंस 40,000 रुपये है. ऐसे में कर्मचारी का PF अभी 5,000 रुपये पर काटा जाता है, पूरी बेसिक सैलरी पर नहीं.

PF कंट्रीब्यूशन (कोड से पहले और बाद में)

एम्प्लॉयर: 1,800 रुपये

एम्प्लॉई: 1,800 रुपये

टेक-होम सैलरी बची: 56,400 रुपये

नए कोड के मुताबिक अलाउंस की लिमिट कुल सैलरी का 50 परसेंट होनी चाहिए. अगर अलाउंस इस लिमिट से ज्यादा है, तो कानूनी कैलकुलेशन के लिए एक्स्ट्रा रकम को वेज में वापस जोड़ना होगा, लेकिन तब भी पीएफ 15,000 रुपये की लिमिट से जुड़ा रहता है, जब तक कि इसे अपनी मर्जी से न बढ़ाया जाए.

'मकसद ट्रांसपेरेंसी ने कि सैलरी में कटौती'
मिनिस्ट्री ने जोर दिया कि बदले हुए सैलरी स्ट्रक्चर का मकसद सभी ऑर्गनाइजेशन में एक जैसापन और क्लैरिटी लाना है, न कि सैलरी कम करना. नए फ्रेमवर्क के तहत, टेक-होम सैलरी सिर्फ तभी कम हो सकती है, जब कोई एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर मिलकर 15,000 रुपये से अधिक सैलरी पर PF कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का फैसला करें. यह ऑप्शनल है, जरूरी नहीं.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर ? जानें सरकार का जवाब

TAGGED:

LABOUR CODES 2025
GOVT ON NEW LABOUR CODES
WILL YOUR IN HAND SALARY REDUCE
IN HAND WAGES UNDER NEW LABOUR CODE
NEW LABOUR CODES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.