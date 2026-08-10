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भारतीय बाजार से कमाई करने वाली विदेशी कंपनियों पर लगेगा कड़ा टैक्स, यूएन बैठक में भारत की बड़ी मांग

यूएन टैक्स वार्ता में भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कड़े टैक्स अधिकार और वित्तीय हेरफेर रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था की मांग कर रहा है.

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संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सचिवालय भवन के बाहर संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 10:57 AM IST

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सौरभ शुक्ला

न्यूयॉर्क: दुनिया भर के देशों के लिए टैक्स वसूलने की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है. 3 से 13 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस पांचवें सत्र में दुनिया भर के सदस्य देश एक नए 'यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन' को अंतिम रूप देने के लिए जुटे हैं. इस ऐतिहासिक बातचीत का मुख्य मकसद एक ऐसी वैश्विक कर व्यवस्था बनाना है जो भारत जैसे विकासशील देशों के आर्थिक हितों की पूरी रक्षा कर सके.

इस बैठक में पहली बार सभी देश केवल विचारों पर बात करने के बजाय, तीन प्रमुख कर समझौतों के वास्तविक कानूनी मसौदों पर सीधे चर्चा कर रहे हैं. इस पूरी प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) का 'सतत विकास के लिए वित्तपोषण कार्यालय' संभाल रहा है. एक विशेष अंतर-सरकारी समिति (INC) इसे आगे बढ़ा रही है, जिसमें मुख्य कर नियमों के अलावा सीमा पार सेवाओं और कर विवादों के निपटारे से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल शामिल हैं. इस समिति का लक्ष्य साल 2027 तक अंतिम कानूनी मसौदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने मंजूरी के लिए पेश करना है.

भारत के लिए कर अधिकार बढ़ाने का बड़ा मौका
भारतीय टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैश्विक कर सम्मेलन भारत के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक मौका है. वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कर व्यवस्था दशकों पुरानी है, जिसे उस समय बनाया गया था जब कंपनियों की भौतिक उपस्थिति (जैसे दफ्तर या फैक्ट्री) जरूरी होती थी. आज के डिजिटल युग में, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां (MNCs) किसी देश में भौतिक दफ्तर खोले बिना भी वहां के करोड़ों ग्राहकों से भारी मुनाफा कमा रही हैं. [2]

टैक्स मामलों की विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरी चड्ढा के अनुसार, वर्तमान डिजिटल व्यापार को देखते हुए कर नियमों को बदलना बेहद जरूरी हो गया है. अब टैक्स लगाने का मुख्य आधार यह होना चाहिए कि वास्तविक आर्थिक गतिविधि कहां हो रही है और ग्राहक कहां हैं. यदि यह सम्मेलन पूरी तरह सफल रहता है, तो भारत को अपने विशाल घरेलू बाजार से भारी कमाई करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों पर सीधे टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा. इससे टैक्स हैवन देशों (कम टैक्स वाले देशों) का सहारा लेकर मुनाफे को कृत्रिम रूप से ट्रांसफर करने वाली कंपनियों की चालाकी पर लगाम लगेगी. हालांकि, इसके साथ ही दोहरे कराधान (Double Taxation) और अनावश्यक विवादों से बचना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.

कर चोरी और वित्तीय हेरफेर पर कड़ा पहरा
वैश्विक स्तर पर कर चोरी और वित्तीय हेरफेर आज विकासशील और विकसित दोनों ही देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं. इसके कारण अमीर और गरीब देशों के बीच की आर्थिक खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है. भारत जैसी बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इस हेरफेर से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है.

इस विषय पर टैक्स विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर ने बताया कि कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ट्रांसफर प्राइसिंग में हेरफेर, रॉयल्टी भुगतान, परामर्श शुल्क और इंट्रा-ग्रुप लोन (आपसी लोन) जैसे तरीकों का इस्तेमाल करती हैं. उनका मुख्य उद्देश्य भारत जैसे उच्च टैक्स वाले देशों से अपने मुनाफे को छिपाकर, नाममात्र या शून्य टैक्स वाले विदेशी क्षेत्रों में भेजना होता है.

इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारत और अन्य विकासशील देश देशों के बीच वित्तीय सूचनाओं के सीधे आदान-प्रदान की मांग कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की इस नई व्यवस्था के तहत जब देशों के बीच डिजिटल डेटा साझा किया जाएगा, तो पैसों के लेनदेन का एक मजबूत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा. इससे कर चोरों के मन में पकड़े जाने का डर पैदा होगा और विकसित देशों का वह वर्चस्व भी कम होगा, जिसने लंबे समय से विकासशील देशों की आर्थिक तरक्की को प्रभावित किया है.

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