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कीर स्टारमर के इस्तीफे से हिला फॉरेक्स मार्केट, 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा पाउंड

लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के अचानक अपने पद से हटने के फैसले के बाद पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई है. इस बड़ी राजनीतिक खबर के आते ही ब्रिटेन की करेंसी 'पाउंड' में भारी गिरावट देखने को मिली है. पाउंड अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले तीन महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और अब यह लगभग 1.319 डॉलर के आस-पास कारोबार कर रहा है. कीर स्टारमर के इस फैसले से दुनिया भर के निवेशक हैरान हैं और उन्हें ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता सताने लगी है.

क्यों दिया प्रधानमंत्री ने इस्तीफा?

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पिछले कुछ समय से अपनी नीतियों और देश की आर्थिक दिक्कतों को लेकर अपनी ही पार्टी के भीतर और बाहर भारी दबाव का सामना कर रहे थे. आखिरकार, 22 जून 2026 को उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया. उनके इस कदम से देश की सरकार में एक बड़ा खालीपन आ गया है. अब लेबर पार्टी के अंदर नए नेता और अगले प्रधानमंत्री को चुनने की तैयारी शुरू हो गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एंडी बर्नहैम इस पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला होना बाकी है.

बाजार और निवेशकों पर क्या असर हुआ?

पैसे के बाजार को हमेशा स्थिरता पसंद होती है. जब भी किसी देश की सरकार गिरती है या प्रधानमंत्री बदलता है, तो निवेशक डर जाते हैं. कीर स्टारमर के इस्तीफे की खबर मिलते ही विदेशी मुद्रा बाजार में लोगों ने तेजी से पाउंड बेचना शुरू कर दिया. निवेशकों को डर है कि नया प्रधानमंत्री आने तक देश के बड़े आर्थिक फैसले रुक सकते हैं. अगर अगली सरकार जनता को लुभाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने वाली नीतियां लाती है, तो इससे देश का कर्ज और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं. ऐसे में बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए भी ब्याज दरों को संभालना मुश्किल हो जाएगा.