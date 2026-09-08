ब्रिटेन ने भारतीय कार्बन स्कीम को दी मंजूरी, 2027 से निर्यातकों को मिलेगी टैक्स राहत
ब्रिटेन ने भारतीय कार्बन क्रेडिट योजना को मान्यता दी, जिससे 2027 से भारतीय निर्यातकों को भारी कार्बन टैक्स से बड़ी राहत मिलेगी.
Published : September 8, 2026 at 10:00 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय उद्योगों और वैश्विक व्यापार जगत से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. ब्रिटेन सरकार ने भारत की महत्त्वाकांक्षी 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (CCTS) को आधिकारिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है. ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को लिखित रूप में सूचित किया है कि भारत की इस योजना को ब्रिटेन के आगामी 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) यानी कार्बन टैक्स प्रणाली के तहत 'मान्यता प्राप्त विदेशी योजनाओं' की सूची में शामिल कर लिया गया है.
वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार पिछले काफी समय से इस मुद्दे पर ब्रिटेन के साथ उच्च स्तरीय बातचीत कर रही थी. इस फैसले का सीधा और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ब्रिटेन को माल निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को अब दोहरे टैक्स की मार नहीं झेलनी पड़ेगी.
क्या है यह पूरा मामला और क्यों जरूरी था यह फैसला?
दुनियाभर में पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं. इसी क्रम में ब्रिटेन ने फैसला किया है कि वह 1 जनवरी 2027 से अपने देश में आने वाले कार्बन-गहन (ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले) सामानों पर एक विशेष 'कार्बन बॉर्डर टैक्स' लगाएगा.
भारत ने भी देश में प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी खुद की 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (CCTS) लागू की है, जिसके तहत भारतीय कंपनियां प्रदूषण कम करने पर कार्बन सर्टिफिकेट हासिल करती हैं और उनका व्यापार करती हैं. अब ब्रिटेन की मंजूरी मिलने के बाद, यदि किसी भारतीय कंपनी ने भारत में सामान बनाते समय पहले ही कार्बन से जुड़ा कोई खर्च या टैक्स चुकाया है, तो ब्रिटेन में सामान बेचते समय उसे उस राशि की सीधी छूट मिल जाएगी.
इन 7 प्रमुख सेक्टर्स को मिलेगा सीधा लाभ
ब्रिटेन द्वारा साल 2027 से लागू किए जा रहे इस टैक्स का असर भारत के कई बड़े उद्योगों पर पड़ने वाला था. लेकिन इस नई राहत के बाद मुख्य रूप से निम्नलिखित सेक्टर्स से जुड़े निर्यातकों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी:
- लोहा और स्टील उद्योग
- एल्युमीनियम सेक्टर
- सीमेंट उद्योग
- फर्टिलाइजर यानी खाद निर्माता
- हाइड्रोजन उत्पादन
- कांच और सिरेमिक उद्योग
भारतीय निर्यातकों के लिए 3 जरूरी शर्तें
हालांकि, यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह कोई पूर्ण टैक्स माफी नहीं है. भारतीय कंपनियों को इसका लाभ उठाने के लिए कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा:
- टैक्स की दरों में अंतर: यदि भारत में कार्बन सर्टिफिकेट की कीमत ब्रिटेन के कार्बन टैक्स रेट से कम होती है, तो भारतीय निर्यातक को केवल बची हुई अंतर-राशि (बाकी बचा हुआ टैक्स) ही ब्रिटेन में चुकाना होगा.
- सख्त जांच और डेटा: छूट का दावा करने के लिए कंपनियों को ब्रिटेन के कड़े नियमों के अनुसार यह साबित करना होगा कि उनके उत्पाद को बनाने में कितना प्रदूषण हुआ है और उन्होंने भारत में कितना टैक्स भरा है.
- कागजी कार्रवाई: इसके लिए पारदर्शी और प्रमाणित डेटा सिस्टम तैयार रखना होगा.
भारत-ब्रिटेन व्यापार को मिलेगी नई मजबूती
यह फैसला भारत और ब्रिटेन के मजबूत होते आर्थिक रिश्तों को दर्शाता है, जो दोनों देशों के बीच 15 जुलाई को हुए व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौते के बाद एक और बड़ी कामयाबी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का आपसी व्यापार 25.1 अरब डॉलर (USD 25.1 Billion) रहा था, जबकि दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 35.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है.
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