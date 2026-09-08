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ब्रिटेन ने भारतीय कार्बन स्कीम को दी मंजूरी, 2027 से निर्यातकों को मिलेगी टैक्स राहत

नई दिल्ली: भारतीय उद्योगों और वैश्विक व्यापार जगत से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. ब्रिटेन सरकार ने भारत की महत्त्वाकांक्षी 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (CCTS) को आधिकारिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है. ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को लिखित रूप में सूचित किया है कि भारत की इस योजना को ब्रिटेन के आगामी 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) यानी कार्बन टैक्स प्रणाली के तहत 'मान्यता प्राप्त विदेशी योजनाओं' की सूची में शामिल कर लिया गया है.

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार पिछले काफी समय से इस मुद्दे पर ब्रिटेन के साथ उच्च स्तरीय बातचीत कर रही थी. इस फैसले का सीधा और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ब्रिटेन को माल निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को अब दोहरे टैक्स की मार नहीं झेलनी पड़ेगी.

क्या है यह पूरा मामला और क्यों जरूरी था यह फैसला?

दुनियाभर में पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं. इसी क्रम में ब्रिटेन ने फैसला किया है कि वह 1 जनवरी 2027 से अपने देश में आने वाले कार्बन-गहन (ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले) सामानों पर एक विशेष 'कार्बन बॉर्डर टैक्स' लगाएगा.

भारत ने भी देश में प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी खुद की 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (CCTS) लागू की है, जिसके तहत भारतीय कंपनियां प्रदूषण कम करने पर कार्बन सर्टिफिकेट हासिल करती हैं और उनका व्यापार करती हैं. अब ब्रिटेन की मंजूरी मिलने के बाद, यदि किसी भारतीय कंपनी ने भारत में सामान बनाते समय पहले ही कार्बन से जुड़ा कोई खर्च या टैक्स चुकाया है, तो ब्रिटेन में सामान बेचते समय उसे उस राशि की सीधी छूट मिल जाएगी.