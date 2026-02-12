आधार ऐप का नया 'Custom QR' फीचर, प्राइवेसी को रखें अपने कंट्रोल में

ETV Bharat / business

Published : February 12, 2026 at 3:00 PM IST

नई दिल्ली: लंबे समय से कर्मचारियों और आम जनता के लिए पहचान और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली रही है. अब इसे UIDAI के नए Aadhaar ऐप के जरिए आसान बनाया गया है. यह ऐप डिजिटल तरीके से पहचान साझा करने और वेरिफिकेशन करने की सुविधा देता है, जिससे पारंपरिक आधार कार्ड या फोटोकॉपी की आवश्यकता खत्म हो गई है.

डिजिटल पहचान, बिना आधार कार्ड के
नए Aadhaar ऐप में यूजर को अब अपने आधार नंबर को याद रखने या कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं है. ऐप के जरिए डिजिटल रूप से साइन की गई जानकारी साझा होती है, जो पूरी तरह सुरक्षित है और किसी तीसरे पक्ष के पास स्टोर नहीं होती. इससे डेटा की गोपनीयता बनी रहती है और पहचान प्रक्रिया तेज हो जाती है.

कस्टम QR कोड से सुविधाजनक वेरिफिकेशन
इस ऐप की सबसे खास विशेषता है कस्टम QR कोड बनाना. उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार QR कोड तैयार कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, सिनेमा में टिकट के लिए केवल उम्र की पुष्टि, होटल में पहचान वेरिफिकेशन या ऑफिस में उपस्थिति प्रमाण जैसी सेवाओं के लिए QR कोड का उपयोग किया जा सकता है.

QR कोड स्कैनर से असली पहचान की पुष्टि
Aadhaar ऐप में QR कोड स्कैनर फीचर भी है. किसी भी आधार कार्ड का QR कोड स्कैन करते ही मोबाइल स्क्रीन पर उस कार्ड से जुड़ी असली जानकारी दिखाई देती है. यदि कार्ड फर्जी होगा तो कोई डेटा नहीं दिखाई देगा.

ऐप का उपयोग कैसे करें

1. Google Play Store या Apple App Store में जाकर “Aadhaar” ऐप डाउनलोड करें.

2. ऐप इंस्टॉल करें और स्क्रीन पर दिए निर्देशों के अनुसार सेटअप पूरा करें.

3. लॉगिन करने के बाद ऐप के सभी फीचर्स एक्सेस करें.

4. QR कोड स्कैनर चालू करें और पहचान वेरिफिकेशन करें.

सुलभ और मुफ्त सेवा
Aadhaar ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इसे मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता. ऐप के इस्तेमाल से न केवल पहचान प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि यह सुरक्षित और भरोसेमंद भी है.

UIDAI का नया Aadhaar ऐप डिजिटल पहचान वेरिफिकेशन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आया है. अब पहचान प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और डिजिटल हो गई है, जिससे कर्मचारियों और HR टीमों के लिए ऑनबोर्डिंग भी सहज हो गई है.

