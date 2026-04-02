आधार केंद्र ढूंढना हुआ आसान, अब MapmyIndia ऐप पर दिखेंगे असली आधार सेंटर
UIDAI और MapmyIndia की साझेदारी से अब Mappls App पर अधिकृत आधार केंद्रों की सटीक जानकारी, कार्य समय और पार्किंग सुविधाएं आसानी से मिलेंगी.
Published : April 2, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देश भर के निवासियों के लिए आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, UIDAI ने स्वदेशी डिजिटल मैपिंग कंपनी MapmyIndia के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य Mappls App के माध्यम से नागरिकों को अधिकृत आधार केंद्रों की सटीक जानकारी प्रदान करना और उनकी खोज को आसान बनाना है.
डिजिटल मैपिंग से बढ़ेगी सुविधा
1 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत, MapmyIndia अपने प्लेटफॉर्म पर UIDAI द्वारा सत्यापित आधार केंद्रों का डेटा एकीकृत करेगा. इससे नागरिक न केवल अपने नजदीकी केंद्र को खोज सकेंगे, बल्कि सेवाओं की प्रकृति के आधार पर उनका चयन भी कर पाएंगे. उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता अब यह देख सकेंगे कि कौन सा केंद्र वयस्क नामांकन, बाल नामांकन या केवल पता और मोबाइल अपडेट जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है.
भ्रामक सूचनाओं पर लगेगी लगाम
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस सहयोग का एक प्रमुख उद्देश्य अनधिकृत केंद्रों के बारे में फैलने वाली गलत सूचनाओं को रोकना है. UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा, "UIDAI हमेशा 'निवासी-केंद्रित' दृष्टिकोण के साथ कार्य करता है. यह डिजिटल मैपिंग नागरिकों को प्रमाणित आधार सेवा केंद्रों (ASKs) तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी और उनकी यात्रा को सरल बनाएगी."
केंद्रों की अतिरिक्त जानकारी भी होगी उपलब्ध
इस एकीकरण की एक खास विशेषता यह है कि निवासियों को केंद्र की लोकेशन के साथ-साथ वहां की सुविधाओं की जानकारी भी मिलेगी. ऐप पर केंद्रों के कार्य समय, पार्किंग की उपलब्धता और यह जानकारी भी उपलब्ध होगी कि क्या वह केंद्र 'दिव्यांग-अनुकूल' है. यह डेटा विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जिन्हें शारीरिक सहायता की आवश्यकता है.
भविष्य की योजनाएं: सीधा अपॉइंटमेंट और फीडबैक
यह साझेदारी UIDAI के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत हाल ही में गूगल के साथ भी ऐसी ही संधि की गई थी. सहयोग के अगले चरण में, UIDAI केंद्रों के प्रबंधन और फीडबैक के लिए डिजिटल प्रोफाइल का उपयोग करेगा. इससे एक पारदर्शी सेवा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा. साथ ही, भविष्य में निवासियों को मैप इंटरफेस के माध्यम से सीधे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है.
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