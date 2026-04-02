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आधार केंद्र ढूंढना हुआ आसान, अब MapmyIndia ऐप पर दिखेंगे असली आधार सेंटर

डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में UIDAI दिवस के मौके पर नए आधार ऐप के लॉन्च के दौरान राज्य मंत्री जितिन प्रसाद। ( Ians FILE PHOTO )

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देश भर के निवासियों के लिए आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, UIDAI ने स्वदेशी डिजिटल मैपिंग कंपनी MapmyIndia के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य Mappls App के माध्यम से नागरिकों को अधिकृत आधार केंद्रों की सटीक जानकारी प्रदान करना और उनकी खोज को आसान बनाना है.

डिजिटल मैपिंग से बढ़ेगी सुविधा

1 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत, MapmyIndia अपने प्लेटफॉर्म पर UIDAI द्वारा सत्यापित आधार केंद्रों का डेटा एकीकृत करेगा. इससे नागरिक न केवल अपने नजदीकी केंद्र को खोज सकेंगे, बल्कि सेवाओं की प्रकृति के आधार पर उनका चयन भी कर पाएंगे. उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता अब यह देख सकेंगे कि कौन सा केंद्र वयस्क नामांकन, बाल नामांकन या केवल पता और मोबाइल अपडेट जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है.

भ्रामक सूचनाओं पर लगेगी लगाम

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस सहयोग का एक प्रमुख उद्देश्य अनधिकृत केंद्रों के बारे में फैलने वाली गलत सूचनाओं को रोकना है. UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा, "UIDAI हमेशा 'निवासी-केंद्रित' दृष्टिकोण के साथ कार्य करता है. यह डिजिटल मैपिंग नागरिकों को प्रमाणित आधार सेवा केंद्रों (ASKs) तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी और उनकी यात्रा को सरल बनाएगी."