पीवीसी आधार कार्ड का बढ़ गया रेट, अब इतने पैसे लगेंगे
यूआईडीएआई ने आधार कार्ड का रेट बढ़ा दिया है. बढ़े हुए रेट लागू हो चुके हैं.
Published : January 6, 2026 at 1:39 PM IST
नई दिल्ली : यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने पीवीसी कार्ड के रेट बढ़ा दिए हैं. अब से जो भी व्यक्ति माय आधार (myAadhaar) पोर्टल या एम आधार (mAadhaar) मोबाइल ऐप के जरिए पीवीसी आधार कार्ड के लिए आवेदन करेगा, उसे पहले से अधिक चार्ज देना पड़ेगा. नई दरें एक जनवरी 2026 से लागू हैं.
पहले आधार पीवीसी कार्ड हासिल करने के लिए 50 रुपये लगते थे, अब 75 रुपये देने पड़ेंगे. यानी प्रति कार्ड 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. आधार पीवीसी कार्ड, आधार का एक टिकाऊ वर्जन है, जिसमें कई तरह से सुरक्षा फीचर्स उपलब्ध हैं. यह कार्ड टिकाऊ होता है.
रेट बढ़ाने को लेकर यूआईडीएआई ने बताया है कि आधार पीवीसी कार्ड की लागत बढ़ चुकी है. उनके अनुसार इसे प्रिंट करने में जिस मैटेरियल का उपयोग होता है, उसकी कॉस्ट अधिक है. उन्होंने प्रिंटिंग, सुरक्षित डिलीवरी और लॉजिस्टिक को रेट बढ़ाने का प्रमुख कारण बताया है. यूआईडीएआई के अनुसार बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और लगातार हाई-क्वालिटी सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के मकसद से हमने चार्ज को उसी सीमा तक बढ़ाया, जिसे आम आदमी वहन कर सकते हैं. विभाग ने बताया कि हम उतना ही चार्ज करते हैं, जो आम आदमी के दायरे में हो.
आपको बता दें कि पीवीसी आधार से पहले आधार कार्ड जिस कागज पर प्रिंट करके दिया जाता है, उसकी लाइफ कम होती थी, वह जल्द मुड़ जाती थी और उसे रखने में भी दिक्कत आती थी. उसका साइज भी बड़ा होता था. इसलिए यूआईडीएआई ने पीवीसी कार्ड जारी करने का फैसला किया. पीवीसी कार्ड न सिर्फ कॉम्पैक्ट होता है, बल्कि इसकी लाइफ भी लंबी होती है. इसे आप आराम से अपनी जेब में रख सकते हैं. इसकी वैलिडिटी ई-आधार और पेपर आधार लेटर जैसी ही है. पानी में भी गिरने पर यह खराब नहीं होता है. जब भी आप पीवीसी आधार कार्ड को प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, आम तौर पर पांच दिनों के अंदर इसकी डिलीवरी कर दी जाती है. इसे स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जाता है.
आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है. यह 12 अंकों की एक पहचान संख्या प्रदान करता है. प्रत्येक व्यक्ति का आधार नंबर अलग होता है. आधार कार्ड बनाने के लिए फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन वगैरह संकलित किया जाता है. इसे बायोमेट्रिक डाटा कहा जाता है. केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, उनके द्वारा जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं, सभी सेवाओं में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. इसके जरिए आप अपना सत्यापन भी करवा सकते हैं.
