पीवीसी आधार कार्ड का बढ़ गया रेट, अब इतने पैसे लगेंगे

आधार कार्ड (कॉन्सेप्ट फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली : यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने पीवीसी कार्ड के रेट बढ़ा दिए हैं. अब से जो भी व्यक्ति माय आधार (myAadhaar) पोर्टल या एम आधार (mAadhaar) मोबाइल ऐप के जरिए पीवीसी आधार कार्ड के लिए आवेदन करेगा, उसे पहले से अधिक चार्ज देना पड़ेगा. नई दरें एक जनवरी 2026 से लागू हैं. पहले आधार पीवीसी कार्ड हासिल करने के लिए 50 रुपये लगते थे, अब 75 रुपये देने पड़ेंगे. यानी प्रति कार्ड 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. आधार पीवीसी कार्ड, आधार का एक टिकाऊ वर्जन है, जिसमें कई तरह से सुरक्षा फीचर्स उपलब्ध हैं. यह कार्ड टिकाऊ होता है. रेट बढ़ाने को लेकर यूआईडीएआई ने बताया है कि आधार पीवीसी कार्ड की लागत बढ़ चुकी है. उनके अनुसार इसे प्रिंट करने में जिस मैटेरियल का उपयोग होता है, उसकी कॉस्ट अधिक है. उन्होंने प्रिंटिंग, सुरक्षित डिलीवरी और लॉजिस्टिक को रेट बढ़ाने का प्रमुख कारण बताया है. यूआईडीएआई के अनुसार बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और लगातार हाई-क्वालिटी सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के मकसद से हमने चार्ज को उसी सीमा तक बढ़ाया, जिसे आम आदमी वहन कर सकते हैं. विभाग ने बताया कि हम उतना ही चार्ज करते हैं, जो आम आदमी के दायरे में हो.