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Aadhaar Update: भूलकर भी न करें ये गलती! आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान पत्र, उम्र के लिए नहीं होगा मान्य

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. लंबे समय से लोग पहचान पत्र के साथ-साथ उम्र के प्रमाण के लिए भी आधार का उपयोग करते आ रहे थे, लेकिन UIDAI के इस नए निर्देश ने अब इस व्यवस्था को बदल दिया है. UIDAI ने क्यों लिया यह फैसला?

UIDAI द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, आधार मुख्य रूप से एक पहचान प्रमाण है, न कि जन्म तिथि का दस्तावेज. इसके पीछे कई तकनीकी और कानूनी कारण बताए गए हैं: आधार अधिनियम, 2016 की सीमाएं: UIDAI ने स्पष्ट किया कि 'आधार अधिनियम 2016' के तहत, आधार कार्ड केवल पहचान स्थापित करने के लिए है. इस कानून में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. स्व-घोषणा: नामांकन या अपडेट के समय, कई मामलों में जन्म तिथि व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी या 'दावे' के आधार पर दर्ज की जाती है. यदि किसी के पास दस्तावेज नहीं होते, तो सिस्टम में जन्म तिथि "अनुमानित" दर्ज कर दी जाती है, जो अक्सर 1 जनवरी के रूप में दिखाई देती है.