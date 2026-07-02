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दुनिया में अचानक बढ़े अमीर! 2025 में हर दिन बने 2,600 से ज्यादा करोड़पति, स्विस बैंक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

हैदराबाद: दुनिया भर में अमीरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. मशहूर स्विस बैंक यूबीएस (UBS) की ताजा 'ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2026' के मुताबिक, साल 2025 दुनिया भर के लोगों की कमाई और संपत्ति के लिए एक ऐतिहासिक साल रहा. इस एक साल में दुनिया की कुल व्यक्तिगत संपत्ति में 10.8% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. संपत्ति बढ़ने की यह रफ्तार साल 2023 और 2024 के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है. दुनिया भर के शेयर बाजारों में आई तेजी और जमीनों व मकानों की बढ़ती कीमतों के कारण लोगों की संपत्ति में यह उछाल आया है.

हर दिन बने 2,600 से ज्यादा करोड़पति

रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में दुनिया भर में लगभग 10 लाख (1 मिलियन) नए लोग करोड़पति बने हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया में हर एक दिन करीब 2,680 नए लोग करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए. इस समय दुनिया की कुल वयस्क आबादी का 1.5% हिस्सा करोड़पति बन चुका है.

अमेरिका का रहा सबसे बड़ा दबदबा

अमीर बनने की इस रेस में अमेरिका सबसे आगे रहा है. साल 2025 में बने कुल करोड़पतियों में से लगभग आधे (4.4 लाख से ज्यादा) अकेले अमेरिका में बने हैं. अमेरिका में हर रोज 1,200 से अधिक लोग करोड़पति बने. आज की तारीख में दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 36% हिस्सा अकेले अमेरिका के पास है. यदि अमेरिका और चीन की संपत्ति को मिला दिया जाए, तो दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति इन दो देशों के पास है.

भारत और स्विट्जरलैंड बिल्कुल बराबर

इस रिपोर्ट में भारत को लेकर भी एक बेहद दिलचस्प जानकारी सामने आई है. आज भारत और दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने वाले स्विट्जरलैंड में करोड़पतियों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है. दोनों ही देशों में इस समय करीब 9.44 लाख डॉलर करोड़पति (लगभग 8 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले लोग) रहते हैं. भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के कारण अमीर लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है.