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दुनिया में अचानक बढ़े अमीर! 2025 में हर दिन बने 2,600 से ज्यादा करोड़पति, स्विस बैंक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

यूबीएस रिपोर्ट 2026 के अनुसार, साल 2025 में दुनिया भर में रिकॉर्ड दस लाख नए करोड़पति बने, जिससे वैश्विक संपत्ति 10.8% बढ़ गई.

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सांकेतिक फोटो (CANVA)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 3:19 PM IST

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हैदराबाद: दुनिया भर में अमीरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. मशहूर स्विस बैंक यूबीएस (UBS) की ताजा 'ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2026' के मुताबिक, साल 2025 दुनिया भर के लोगों की कमाई और संपत्ति के लिए एक ऐतिहासिक साल रहा. इस एक साल में दुनिया की कुल व्यक्तिगत संपत्ति में 10.8% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. संपत्ति बढ़ने की यह रफ्तार साल 2023 और 2024 के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है. दुनिया भर के शेयर बाजारों में आई तेजी और जमीनों व मकानों की बढ़ती कीमतों के कारण लोगों की संपत्ति में यह उछाल आया है.

हर दिन बने 2,600 से ज्यादा करोड़पति
रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में दुनिया भर में लगभग 10 लाख (1 मिलियन) नए लोग करोड़पति बने हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया में हर एक दिन करीब 2,680 नए लोग करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए. इस समय दुनिया की कुल वयस्क आबादी का 1.5% हिस्सा करोड़पति बन चुका है.

अमेरिका का रहा सबसे बड़ा दबदबा
अमीर बनने की इस रेस में अमेरिका सबसे आगे रहा है. साल 2025 में बने कुल करोड़पतियों में से लगभग आधे (4.4 लाख से ज्यादा) अकेले अमेरिका में बने हैं. अमेरिका में हर रोज 1,200 से अधिक लोग करोड़पति बने. आज की तारीख में दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 36% हिस्सा अकेले अमेरिका के पास है. यदि अमेरिका और चीन की संपत्ति को मिला दिया जाए, तो दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति इन दो देशों के पास है.

भारत और स्विट्जरलैंड बिल्कुल बराबर
इस रिपोर्ट में भारत को लेकर भी एक बेहद दिलचस्प जानकारी सामने आई है. आज भारत और दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने वाले स्विट्जरलैंड में करोड़पतियों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है. दोनों ही देशों में इस समय करीब 9.44 लाख डॉलर करोड़पति (लगभग 8 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले लोग) रहते हैं. भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के कारण अमीर लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है.

अरबपतियों की संख्या में भी भारी उछाल
साल 2025 में सिर्फ करोड़पति ही नहीं, बल्कि अरबपतियों की किस्मत भी खूब चमकी. दुनिया में अरबपतियों की संख्या में 13.1% की बढ़त हुई है. अब दुनिया भर में कुल 3,302 अरबपति हैं, जिनमें अकेले साल 2025 में 383 नए अरबपति जुड़े हैं.

अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई
इस रिपोर्ट का एक चिंताजनक पहलू भी सामने आया है. भले ही दुनिया में रिकॉर्डतोड़ संपत्ति बढ़ी है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से ज्यादा गहरी हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार, जहां एक तरफ मिडिल क्लास के लोग अमीर हो रहे हैं और 10,000 डॉलर से कम संपत्ति वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है, वहीं दूसरी तरफ कई देशों में आम लोगों (औसत नागरिक) की संपत्ति में गिरावट आई है. इसका मतलब है कि पैसा कुछ ही हाथों में सिमट रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक रूस, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील दुनिया के सबसे असमान देशों में शामिल हैं, जहां अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है. दूसरी तरफ स्लोवाकिया और बेल्जियम जैसे देशों में संपत्ति का बंटवारा काफी बराबरी के साथ हुआ है.

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