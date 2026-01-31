भारत-EU 'मदर ऑफ ऑल डील्स' पर UAE भी गदगद, कहा- दुनिया भर में व्यापार और समृद्धि का नया रास्ता खुलेगा
UAE ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे सतत विकास को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण वैश्विक कदम बताया है.
Published : January 31, 2026 at 1:51 PM IST
दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का स्वागत किया है. यूएई ने इसे वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग, मुक्त व्यापार और सतत विकास को बढ़ावा देने वाला एक अहम कदम बताया है. यूएई का कहना है कि यह समझौता अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को और मजबूत करेगा.
‘आर्थिक खुलापन और साझा समृद्धि का मॉडल’
यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में विदेश राज्य मंत्री सईद अल हाजेरी ने कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों की मुक्त व्यापार और आर्थिक खुलेपन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यह समझौता ऐसे आर्थिक साझेदारी मॉडल का उदाहरण है, जो सतत विकास और साझा समृद्धि को समर्थन देता है.
भारत-ईयू के बीच ऐतिहासिक करार
भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को इस बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया. इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जा रहा है. इस समझौते के जरिए करीब दो अरब आबादी का साझा बाजार तैयार होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व ने इसे नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की रक्षा के लिए व्यापार और रक्षा सहयोग का अहम आधार बताया है.
भारत के साथ यूएई की सेपा का उदाहरण
यूएई ने अपने बयान में भारत के साथ हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) का भी जिक्र किया. यूएई ने इसे रणनीतिक व्यापार सहयोग का एक उन्नत मॉडल बताया, जो आपसी हितों, आर्थिक एकीकरण और सतत विकास पर आधारित है. मंत्री ने कहा कि ऐसे व्यापक समझौते सभी साझेदार देशों को ठोस और व्यावहारिक लाभ पहुंचाते हैं.
ईयू के साथ समझौते को लेकर उम्मीद
यूएई ने यह भी उम्मीद जताई कि यूरोपीय संघ के साथ उसकी चल रही व्यापार वार्ताएं सकारात्मक रूप से पूरी होंगी और दोनों पक्षों के बीच भी इसी तरह का मुक्त व्यापार समझौता जल्द साइन किया जाएगा. इससे दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे.
मुक्त व्यापार के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता
यूएई ने दोहराया कि वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रणनीतिक आर्थिक साझेदारियों के विस्तार के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा. यूएई का मानना है कि मुक्त व्यापार न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है.
भारत और यूरोप को मिलने वाले लाभ
भारत-ईयू एफटीए के तहत सुरक्षा और रक्षा सहयोग तथा भारतीय प्रतिभाओं की यूरोप में आवाजाही से जुड़े दो अहम समझौते भी हुए हैं. इस समझौते से भारत के कपड़ा, परिधान, चमड़ा, हस्तशिल्प, जूते और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. वहीं यूरोपीय देशों को शराब, ऑटोमोबाइल, रसायन और दवा उद्योग में लाभ होगा.
