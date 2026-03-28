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बड़ी खुशखबरी... होर्मुज के रास्ते भारत आ रहे दो और तेल टैंकर, नौसेना हाई अलर्ट पर

नौसेना के युद्धपोत इस क्षेत्र में निरंतर गश्त कर रहे हैं ताकि भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता प्रदान किया जा सके.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 5:32 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी भीषण भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है. शनिवार को पेट्रोलियम उत्पादों से लदे दो और वाणिज्यिक जहाज सामरिक रूप से संवेदनशील 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं. यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस वैश्विक व्यापार मार्ग पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं.

ईरान का 'मित्र देशों' को आश्वासन
ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर 'पूर्ण नियंत्रण' के दावे के बाद वैश्विक शिपिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया है कि यह जलमार्ग भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे 'मित्र देशों' के लिए खुला रहेगा. राजनयिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की तटस्थ और संतुलित विदेश नीति का ही परिणाम है कि युद्ध जैसी स्थितियों में भी देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित नहीं हुई है.

भारतीय नौसेना की 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा'
समुद्री मार्ग पर संभावित खतरों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. नौसेना के युद्धपोत इस क्षेत्र में निरंतर गश्त कर रहे हैं ताकि भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता प्रदान किया जा सके. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को पुष्टि की थी कि एलपीजी (LPG) से लदे चार जहाज पहले ही सुरक्षित रूप से भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डाल चुके हैं. मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वह सभी संबंधित देशों के संपर्क में है ताकि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाजों का आवागमन निर्बाध बना रहे.

चालक दल और बंदरगाहों की स्थिति
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव, राजेश कुमार सिन्हा ने एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया कि फारस की खाड़ी में वर्तमान में लगभग 20 भारतीय जहाज संचालित हो रहे हैं, जिनमें 540 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक के साथ किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है. इसके अतिरिक्त, देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों (जैसे मुंद्रा और कांडला) पर परिचालन पूरी तरह सामान्य है और वहां माल उतारने में कोई देरी या भीड़भाड़ नहीं देखी गई है.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संभालता है. हालांकि युद्ध के कारण सामान्य यातायात में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, लेकिन भारत की कूटनीतिक पहुंच और सैन्य सतर्कता ने देश को एक सुरक्षित गलियारा प्रदान किया है. सरकार और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रख रही हैं.

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भारतीय नौसेना ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा
OIL TANKERS CROSSING HORMUZ

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