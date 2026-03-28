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बड़ी खुशखबरी... होर्मुज के रास्ते भारत आ रहे दो और तेल टैंकर, नौसेना हाई अलर्ट पर

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी भीषण भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है. शनिवार को पेट्रोलियम उत्पादों से लदे दो और वाणिज्यिक जहाज सामरिक रूप से संवेदनशील 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं. यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस वैश्विक व्यापार मार्ग पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं.

ईरान का 'मित्र देशों' को आश्वासन

ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर 'पूर्ण नियंत्रण' के दावे के बाद वैश्विक शिपिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया है कि यह जलमार्ग भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे 'मित्र देशों' के लिए खुला रहेगा. राजनयिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की तटस्थ और संतुलित विदेश नीति का ही परिणाम है कि युद्ध जैसी स्थितियों में भी देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित नहीं हुई है.

भारतीय नौसेना की 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा'

समुद्री मार्ग पर संभावित खतरों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. नौसेना के युद्धपोत इस क्षेत्र में निरंतर गश्त कर रहे हैं ताकि भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता प्रदान किया जा सके. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को पुष्टि की थी कि एलपीजी (LPG) से लदे चार जहाज पहले ही सुरक्षित रूप से भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डाल चुके हैं. मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वह सभी संबंधित देशों के संपर्क में है ताकि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाजों का आवागमन निर्बाध बना रहे.