रूसी तेल खरीदने पर भारत को ट्रंप से मिली बड़ी राहत, लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा—'ये सिर्फ बहलावा है'?
GTRI ने भारत सरकार को सलाह दी है कि वह इस अस्थाई राहत के बदले अमेरिका को कोई स्थाई व्यापारिक रियायत न दे. पढ़ें रिपोर्ट
Published : October 17, 2026 at 11:24 AM IST
नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के उन प्रमुख देशों को बड़ी राहत दी है, जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं. ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘सेंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट’ (SRIA) के तहत लगाए जाने वाले कड़े प्रतिबंधों और भारी-भरकम टैरिफ पर रोक लगा दी है. अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता, तो रूस से तेल खरीदने पर भारतीय सामानों पर अमेरिका में 100% तक अतिरिक्त टैक्स लग सकता था.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार रात एक कार्यकारी आदेश जारी कर इस रोक को "राष्ट्रीय हित" में बताया है. हालांकि, आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का कहना है कि यह राहत सिर्फ अस्थाई है और भारत के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है.
अमेरिका ने क्यों लिया यू-टर्न?
थिंक टैंक GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक, अमेरिका ने यह कदम किसी मजबूरी के तहत उठाया है. दरअसल, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं
अमेरिका की खुद की जरूरत: अमेरिका ने हाल ही में रूस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वह अपने देश में ईंधन की कमी और बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए रूस से डीजल खरीदेगा. खुद रूसी तेल उत्पाद खरीदकर दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका के दोहरे चरित्र को उजागर करता.
चीन का कवच: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिकी दौरे के दौरान यह सहमति बनी थी कि अमेरिका 10 जनवरी तक चीन पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाएगा. ऐसे में अगर अमेरिका सिर्फ भारत को निशाना बनाता, तो दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता पूरी तरह बिगड़ सकती थी.
भारत के लिए राहत, लेकिन खतरा अभी टला नहीं
GTRI की रिपोर्ट के अनुसार, इस रियायत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है. इसका मतलब है कि वाशिंगटन जब चाहे इस छूट को वापस ले सकता है और भारत पर दोबारा दबाव बना सकता है. अमेरिका इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि भविष्य के व्यापार समझौतों में भारत से अपनी शर्तें मनवा सके.
बदल रहा है भारत का तेल बाजार
आंकड़े बताते हैं कि भारत पहले ही रूस पर अपनी निर्भरता को थोड़ा कम कर रहा है. जुलाई में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 51 फीसदी थी, जो अगस्त में घटकर 44 फीसदी रह गई है. भारत ने रूस के बजाय अमेरिका (कीमतें अधिक होने के बावजूद) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से तेल की खरीद बढ़ाई है.
भारत को अब क्या करना चाहिए?
GTRI ने भारत सरकार को सलाह दी है कि वह इस अस्थाई राहत के बदले अमेरिका को कोई स्थाई व्यापारिक रियायत न दे. भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए और सिर्फ व्यावसायिक लाभ देखकर ही तेल खरीदना जारी रखना चाहिए. चीन की तरह भारत को भी यह दिखाना होगा कि अमेरिकी दबाव की एक आर्थिक कीमत वाशिंगटन को भी चुकानी पड़ सकती है.
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