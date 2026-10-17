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रूसी तेल खरीदने पर भारत को ट्रंप से मिली बड़ी राहत, लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा—'ये सिर्फ बहलावा है'?

सांकेतिक फोटो ( PTI )

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के उन प्रमुख देशों को बड़ी राहत दी है, जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं. ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘सेंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट’ (SRIA) के तहत लगाए जाने वाले कड़े प्रतिबंधों और भारी-भरकम टैरिफ पर रोक लगा दी है. अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता, तो रूस से तेल खरीदने पर भारतीय सामानों पर अमेरिका में 100% तक अतिरिक्त टैक्स लग सकता था.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार रात एक कार्यकारी आदेश जारी कर इस रोक को "राष्ट्रीय हित" में बताया है. हालांकि, आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का कहना है कि यह राहत सिर्फ अस्थाई है और भारत के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है.

अमेरिका ने क्यों लिया यू-टर्न?

थिंक टैंक GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक, अमेरिका ने यह कदम किसी मजबूरी के तहत उठाया है. दरअसल, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं अमेरिका की खुद की जरूरत: अमेरिका ने हाल ही में रूस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वह अपने देश में ईंधन की कमी और बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए रूस से डीजल खरीदेगा. खुद रूसी तेल उत्पाद खरीदकर दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका के दोहरे चरित्र को उजागर करता. चीन का कवच: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिकी दौरे के दौरान यह सहमति बनी थी कि अमेरिका 10 जनवरी तक चीन पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाएगा. ऐसे में अगर अमेरिका सिर्फ भारत को निशाना बनाता, तो दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता पूरी तरह बिगड़ सकती थी.