US एम्बेसडर के बयान से बदला बाजार का रुख, सेंसेक्स 900 अंक उछला, निफ्टी में तेज़ रिकवरी

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के सकारात्मक बयान से सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद अचानक माहौल बदला और कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स करीब 700 अंकों तक उछल गया. निवेशकों ने इसे भारत-अमेरिका रिश्तों में सुधार और ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत के रूप में लिया.

रिश्तों में सुधार का भरोसा

दिल्ली में अपने पहले सार्वजनिक संबोधन के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पुराने और मजबूत रहे हैं और समय के साथ इनमें लगातार सुधार हो रहा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देश रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. गोर के इस बयान को अमेरिका के बदले हुए रुख के तौर पर देखा जा रहा है.

ट्रेड डील पर आगे बढ़ेगी बातचीत

राजदूत गोर ने जानकारी दी कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर दोनों पक्ष सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और इस पर अगली अहम बातचीत जल्द होने वाली है. उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत के जरिए ऐसे समाधान निकाले जाएंगे, जो दोनों देशों के हित में होंगे. इससे पहले ट्रंप द्वारा टैरिफ को लेकर दिए गए कड़े बयानों से रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी.

बाजार में कुछ ही मिनटों में बड़ा पलटाव

गोर के बयान से पहले शेयर बाजार में दबाव बना हुआ था. सेंसेक्स करीब 700 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी भी निचले स्तरों पर था. लेकिन जैसे ही भारत-अमेरिका संबंधों और ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव संकेत मिले, बाजार में तेज खरीदारी शुरू हो गई. कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 700 अंक चढ़ गया और निफ्टी ने भी मजबूत रिकवरी दिखाई.