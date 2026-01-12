ETV Bharat / business

US एम्बेसडर के बयान से बदला बाजार का रुख, सेंसेक्स 900 अंक उछला, निफ्टी में तेज़ रिकवरी

US राजदूत सर्जियो गोर के ट्रेड डील पर पॉजिटिव बयान से बाजार में तेज़ रिकवरी, सेंसेक्स 900 अंक उछला,निफ्टी भी निचले स्तर से मजबूत लौटा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (File- Ani)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 2:53 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 3:02 PM IST

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के सकारात्मक बयान से सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद अचानक माहौल बदला और कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स करीब 700 अंकों तक उछल गया. निवेशकों ने इसे भारत-अमेरिका रिश्तों में सुधार और ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत के रूप में लिया.

रिश्तों में सुधार का भरोसा
दिल्ली में अपने पहले सार्वजनिक संबोधन के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पुराने और मजबूत रहे हैं और समय के साथ इनमें लगातार सुधार हो रहा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देश रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. गोर के इस बयान को अमेरिका के बदले हुए रुख के तौर पर देखा जा रहा है.

ट्रेड डील पर आगे बढ़ेगी बातचीत
राजदूत गोर ने जानकारी दी कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर दोनों पक्ष सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और इस पर अगली अहम बातचीत जल्द होने वाली है. उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत के जरिए ऐसे समाधान निकाले जाएंगे, जो दोनों देशों के हित में होंगे. इससे पहले ट्रंप द्वारा टैरिफ को लेकर दिए गए कड़े बयानों से रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी.

बाजार में कुछ ही मिनटों में बड़ा पलटाव
गोर के बयान से पहले शेयर बाजार में दबाव बना हुआ था. सेंसेक्स करीब 700 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी भी निचले स्तरों पर था. लेकिन जैसे ही भारत-अमेरिका संबंधों और ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव संकेत मिले, बाजार में तेज खरीदारी शुरू हो गई. कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 700 अंक चढ़ गया और निफ्टी ने भी मजबूत रिकवरी दिखाई.

शेयर बाजार में तेजी, निवेशकों में उत्साह
सर्जियो गोर के बयान के बाद शेयर बाजार में निवेशकों में उत्साह देखा गया. निफ्टी 25473 के निचले स्तर से उछलकर 25740 तक पहुंच गया. लगातार छह दिन की गिरावट के बाद यह तेजी 'वैल्यू बाइंग' के संकेत के रूप में सामने आई.

मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि निफ्टी के लिए 25400-25500 का लेवल महत्वपूर्ण समर्थन है, जबकि 25600-25700 का लेवल प्रमुख रेजिस्टेंस माना जा रहा है. निवेशक इसे भारत-अमेरिका ट्रेड डील और बाजार की रिकवरी के सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं.

