ईरान के बहाने भारत पर अमेरिकी दबाव? ट्रंप के फैसले से बढ़ी चिंता

ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर ट्रंप के 25% टैरिफ ऐलान से भारत पर दबाव बढ़ा, हालांकि आर्थिक असर सीमित रहने की संभावना है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 14, 2026 at 9:56 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दुनिया में जब भी कोई बड़ा भू-राजनीतिक संकट उभरता है, उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर पड़ता ही है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव भारत के लिए नई चिंता बनता दिख रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है. इस फैसले से भारत भी खुद को एक बार फिर अमेरिकी टैरिफ के दायरे में आता हुआ देख रहा है.

ट्रंप प्रशासन पहले ही रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा चुका है, जिससे भारतीय उत्पादों पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है. अब ईरान को लेकर किया गया नया ऐलान लागू होता है, तो भारत पर यह बोझ और बढ़ सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इस नीति के जरिए भारत पर रणनीतिक दबाव बनाना चाहता है.

हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि भारत और ईरान के बीच व्यापारिक रिश्ते बीते कुछ वर्षों में काफी कमजोर हुए हैं. वर्ष 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. आज स्थिति यह है कि भारत का कुल वैश्विक व्यापार में ईरान का हिस्सा बेहद सीमित रह गया है और व्यापार मुख्य रूप से खाद्य सामग्री तथा दवाओं तक सिमट गया है.

इसके बावजूद भारत और ईरान के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं. रणनीतिक दृष्टि से चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के लिए बेहद अहम है. यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है. भारत ने इस परियोजना में बड़ा निवेश किया है और इसे अपनी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी नीति का अहम हिस्सा माना जाता है. राहत की बात यह है कि अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को लेकर पहले प्रतिबंधों से अस्थायी छूट दी थी, जिससे इस परियोजना पर फिलहाल कोई सीधा खतरा नजर नहीं आता.

ट्रंप के टैरिफ ऐलान की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े कर रही है. यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत पर अमेरिकी शर्तें स्वीकार करने का दबाव बनाने की रणनीति हो सकता है.

कुल मिलाकर, ईरान को लेकर अमेरिका की सख्ती का भारत पर तत्काल आर्थिक असर भले ही सीमित दिखे, लेकिन यह घटनाक्रम भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नई अनिश्चितता जरूर पैदा करता है. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि नई अमेरिकी नीति भारत के लिए चेतावनी साबित होती है या महज दबाव की राजनीति तक सीमित रहती है.

संपादक की पसंद

