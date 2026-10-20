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एलन मस्क का बड़ा एलान: अमेरिका के हर बच्चे को मिलेगा 'SpaceX' का एक शेयर, डोनाल्ड ट्रंप ने जताया आभार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकारी डेस्क पर चर्चा करते हुए, जबकि एलन मस्क 'DOGE' कैप पहने खड़े नजर आ रहे हैं. ( ani )

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिग्गज उद्योगपति और अपने "खास दोस्त" एलन मस्क का बड़ा धन्यवाद किया है. मस्क ने अमेरिका के करोड़ों बच्चों को अपनी एयरोस्पेस कंपनी 'स्पेसएक्स' के शेयर दान करने का एक ऐलान किया है. इस बड़ी घोषणा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर मस्क की दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिकी बच्चों को उनके "अमेरिकी सपने" को सच करने में मदद करेगा.

एलन मस्क ने क्या किया है बड़ा ऐलान?

एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी. मस्क ने लिखा, "अगले साल, मैं अमेरिका के हर बच्चे को अपनी कंपनी स्पेसएक्स का एक शेयर उपहार में दूंगा. यह इस तरह के कई तोहफों की सिर्फ एक शुरुआत होगी."

मस्क के इस फैसले पर खुशी जताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, "हमारे दिग्गज दोस्त एलन मस्क को करोड़ों अमेरिकी बच्चों को स्पेसएक्स स्टॉक देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! जब हमने 'ट्रंप अकाउंट्स' योजना शुरू की थी, तो हमारा मकसद यही था. हम चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर और एलन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति हमारे बच्चों के भविष्य के लिए साथ आएं." क्या है 'ट्रंप अकाउंट्स' योजना?

'ट्रंप अकाउंट्स' अमेरिकी सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य देश के बच्चों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करना है. हाल ही में व्हाइट हाउस ने जानकारी दी थी कि अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के हर उस बच्चे का 'ट्रंप अकाउंट' अपने आप खुल गया है, जिसके पास वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर है. इस योजना की खास बातें इस प्रकार हैं लॉक-इन पीरियड: इन खातों में जमा की गई रकम या शेयर तब तक सुरक्षित रखे जाएंगे और इन्वेस्टेड रहेंगे, जब तक कि बच्चा वयस्क (18 वर्ष का) नहीं हो जाता. इससे बच्चों को लंबे समय तक कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा.

इन खातों में जमा की गई रकम या शेयर तब तक सुरक्षित रखे जाएंगे और इन्वेस्टेड रहेंगे, जब तक कि बच्चा वयस्क (18 वर्ष का) नहीं हो जाता. इससे बच्चों को लंबे समय तक कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा. फंडिंग का ढांचा: इस योजना में परिवार के लोग, सरकारी कार्यक्रम और प्राइवेट कंपनियां सीधे बच्चों के खाते में पैसे या शेयर डाल सकते हैं.

इस योजना में परिवार के लोग, सरकारी कार्यक्रम और प्राइवेट कंपनियां सीधे बच्चों के खाते में पैसे या शेयर डाल सकते हैं. बचत का बड़ा लक्ष्य: विशेषज्ञों का मानना है कि बचपन में की गई यह छोटी सी शुरुआत, रिटायरमेंट की उम्र तक आते-आते करीब 5 लाख डॉलर (लगभग 4 करोड़ रुपये से ज्यादा) का बड़ा फंड बन सकती है.