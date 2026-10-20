एलन मस्क का बड़ा एलान: अमेरिका के हर बच्चे को मिलेगा 'SpaceX' का एक शेयर, डोनाल्ड ट्रंप ने जताया आभार
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बच्चों को स्पेसएक्स शेयर दान करने के लिए एलन मस्क का आभार जताकर 'ट्रंप अकाउंट्स' योजना की सराहना की.
Published : October 20, 2026 at 1:21 PM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिग्गज उद्योगपति और अपने "खास दोस्त" एलन मस्क का बड़ा धन्यवाद किया है. मस्क ने अमेरिका के करोड़ों बच्चों को अपनी एयरोस्पेस कंपनी 'स्पेसएक्स' के शेयर दान करने का एक ऐलान किया है. इस बड़ी घोषणा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर मस्क की दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिकी बच्चों को उनके "अमेरिकी सपने" को सच करने में मदद करेगा.
एलन मस्क ने क्या किया है बड़ा ऐलान?
एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी. मस्क ने लिखा, "अगले साल, मैं अमेरिका के हर बच्चे को अपनी कंपनी स्पेसएक्स का एक शेयर उपहार में दूंगा. यह इस तरह के कई तोहफों की सिर्फ एक शुरुआत होगी."
मस्क के इस फैसले पर खुशी जताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, "हमारे दिग्गज दोस्त एलन मस्क को करोड़ों अमेरिकी बच्चों को स्पेसएक्स स्टॉक देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! जब हमने 'ट्रंप अकाउंट्स' योजना शुरू की थी, तो हमारा मकसद यही था. हम चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर और एलन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति हमारे बच्चों के भविष्य के लिए साथ आएं."
क्या है 'ट्रंप अकाउंट्स' योजना?
'ट्रंप अकाउंट्स' अमेरिकी सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य देश के बच्चों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करना है. हाल ही में व्हाइट हाउस ने जानकारी दी थी कि अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के हर उस बच्चे का 'ट्रंप अकाउंट' अपने आप खुल गया है, जिसके पास वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर है.
Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many.— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026
इस योजना की खास बातें इस प्रकार हैं
- लॉक-इन पीरियड: इन खातों में जमा की गई रकम या शेयर तब तक सुरक्षित रखे जाएंगे और इन्वेस्टेड रहेंगे, जब तक कि बच्चा वयस्क (18 वर्ष का) नहीं हो जाता. इससे बच्चों को लंबे समय तक कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा.
- फंडिंग का ढांचा: इस योजना में परिवार के लोग, सरकारी कार्यक्रम और प्राइवेट कंपनियां सीधे बच्चों के खाते में पैसे या शेयर डाल सकते हैं.
- बचत का बड़ा लक्ष्य: विशेषज्ञों का मानना है कि बचपन में की गई यह छोटी सी शुरुआत, रिटायरमेंट की उम्र तक आते-आते करीब 5 लाख डॉलर (लगभग 4 करोड़ रुपये से ज्यादा) का बड़ा फंड बन सकती है.
महज 4 महीनों में जुटाए अरबों डॉलर
4 जुलाई को लॉन्च होने के बाद से 'ट्रंप अकाउंट्स' योजना को अमेरिकी जनता और कॉरपोरेट जगत का जबरदस्त समर्थन मिला है. अब तक इस योजना के तहत 4.5 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम जुटाई जा चुकी है. इसमें से
- 2.6 अरब डॉलर प्राइवेट कंपनियों और दानवीरों से दान के रूप में मिले हैं.
- 1.3 अरब डॉलर सरकार की तरफ से दिए गए शुरुआती 1,000 डॉलर के सीड फंड से आए हैं.
- 600 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि बच्चों के रिश्तेदारों और दोस्तों ने सीधे खातों में जमा की है.
व्हाइट हाउस के आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा देश के मध्यमवर्गीय परिवारों को हो रहा है. कुल खातों में से लगभग 80 प्रतिशत खाते उन परिवारों के हैं, जिनकी सालाना कमाई 2 लाख डॉलर से कम है.
नियमों के मुताबिक, बच्चे के माता-पिता या रिश्तेदार हर साल एक खाते में अधिकतम 5,000 डॉलर जमा कर सकते हैं. वहीं, नौकरियां देने वाली कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए सालाना 2,500 डॉलर तक का योगदान दे सकती हैं. अब तक अमेरिका की 70 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने इस मुहिम से जुड़ने का वादा किया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क के इस कदम को अमेरिकी इतिहास और तकनीक की दुनिया के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है.
यह भी पढ़ें- भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू, किसानों को सुरक्षा, छोटे उद्योगों को मिलेगा दुनिया का बड़ा बाजार