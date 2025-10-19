ETV Bharat / business

ट्रम्प के टैरिफ का तेलंगाना के हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योगों पर गहरा असर, हजारों मजदूर बेरोजगार

ट्रम्प के टैरिफ से तेलंगाना के हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग प्रभावित हुए, निर्यात घटा, उत्पादन कम हुआ और हजारों मज़दूर बेरोजगार हो गए.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 2:02 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 2:14 PM IST

हैदराबाद: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) का तेलंगाना के हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है. 7 अगस्त से लागू हुए इन टैरिफों के बाद, अमेरिका को होने वाले निर्यात में तेज गिरावट आई है, जिससे उत्पादन घटा है और हजारों मज़दूरों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है.

दो महीनों में ऑर्डर में आई भारी गिरावट
तेलंगाना के हथकरघा एवं वस्त्र उद्योगों से जुड़े कई कारोबारी और मज़दूरों का कहना है कि टैरिफ लागू होने के दो महीने के भीतर ही अमेरिका से आने वाले ऑर्डरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इससे Warangal, Sircilla, Karimnagar, Gadwal, Nalgonda, Medchal जैसे प्रमुख उत्पादन केंद्रों में कामकाज ठप होता जा रहा है.

कोठावाड़ा हथकरघा सहकारी समिति के अध्यक्ष येलुगम भद्रैया ने कहा, "देश में हथकरघा उत्पादों की लोकप्रियता कम हो रही है. वर्तमान में निर्यात ही लाभदायक है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसे बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए."

हैदराबाद में एक कपड़ा केंद्र
हैदराबाद में एक कपड़ा केंद्र (ETV Bharat)

75,000 से अधिक मज़दूर प्रभावित
तेलंगाना में हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्रों में लगभग 75,000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं. इनमे से हाल के दो महीनों में लगभग 20,000 लोग बेरोज़गार हो गए हैं. दिहाड़ी मज़दूरों के लिए भी काम की कमी हो गई है.

₹150 करोड़ का वार्षिक निर्यात संकट में
तेलंगाना से हर साल लगभग ₹150 करोड़ मूल्य के वस्त्र अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं, जिनमें साड़ियों, कपड़ों और रेडीमेड गारमेंट्स की हिस्सेदारी प्रमुख है. यह ऑर्डर अधिकतर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहरों की एजेंसियों या सीधे अमेरिकी कंपनियों के जरिए आते हैं. परंतु अब टैरिफ की वजह से ये कंपनियाँ बांग्लादेश जैसे सस्ते देशों की ओर रुख कर रही हैं.

KRD Textiles के मालिक चरन रेड्डी ने बताया, "कई कपड़ा उद्योग पहले ही बंद हो चुके हैं. हमने अब घरेलू बाजार में तेलंगाना और अन्य राज्यों में निर्यात शुरू किया है. सरकार को घरेलू बाज़ार को मज़बूती देने की पहल करनी चाहिए."

हैदराबाद में एक कपड़ा केंद्र
फिलिग्री आर्ट बना रहा कलाकार (ETV Bharat)

पारंपरिक हस्तशिल्प भी संकट में

  • तेलंगाना के पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे:
  • पोचमपल्ली, गढ़वाल और सिद्धिपेट की साड़ियां
  • पेम्बारथी की पीतल मूर्तियां
  • करीमनगर की फिलिग्री आर्ट
  • निर्मल की लकड़ी और कपड़े की गुड़ियाँ
  • आदिलाबाद की डोकरा कारीगरी

इनकी वैश्विक मांग थी और लगभग ₹52 करोड़ मूल्य के हस्तशिल्प अमेरिका समेत कई देशों को निर्यात किए जाते थे. अब इनकी बिक्री में भी भारी गिरावट आई है. फिलिग्री कलाकार राजकुमार ने कहा, "निर्यात प्रभावित हुआ है. ऐसे में केंद्र सरकार को अन्य देशों में बाजार तलाशने और कलाकारों को समर्थन देने की आवश्यकता है."

ट्रम्प के टैरिफ का असर न केवल बड़े उद्योगों बल्कि छोटे कारीगरों और पारंपरिक कुटीर उद्योगों पर भी पड़ रहा है. ऐसे में यह ज़रूरी है कि सरकारें निर्यात के नए विकल्प तलाशें, घरेलू बाज़ार को प्रोत्साहित करें और प्रभावित मज़दूरों व कारीगरों को राहत दें. वरना यह उद्योग धीरे-धीरे दम तोड़ सकता है.

Last Updated : October 19, 2025 at 2:14 PM IST

