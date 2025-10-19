ETV Bharat / business

ट्रम्प के टैरिफ का तेलंगाना के हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योगों पर गहरा असर, हजारों मजदूर बेरोजगार

Etv Bharat ( Etv Bharat )

हैदराबाद: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) का तेलंगाना के हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है. 7 अगस्त से लागू हुए इन टैरिफों के बाद, अमेरिका को होने वाले निर्यात में तेज गिरावट आई है, जिससे उत्पादन घटा है और हजारों मज़दूरों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है. दो महीनों में ऑर्डर में आई भारी गिरावट

तेलंगाना के हथकरघा एवं वस्त्र उद्योगों से जुड़े कई कारोबारी और मज़दूरों का कहना है कि टैरिफ लागू होने के दो महीने के भीतर ही अमेरिका से आने वाले ऑर्डरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इससे Warangal, Sircilla, Karimnagar, Gadwal, Nalgonda, Medchal जैसे प्रमुख उत्पादन केंद्रों में कामकाज ठप होता जा रहा है. कोठावाड़ा हथकरघा सहकारी समिति के अध्यक्ष येलुगम भद्रैया ने कहा, "देश में हथकरघा उत्पादों की लोकप्रियता कम हो रही है. वर्तमान में निर्यात ही लाभदायक है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसे बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए." हैदराबाद में एक कपड़ा केंद्र (ETV Bharat) 75,000 से अधिक मज़दूर प्रभावित

तेलंगाना में हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्रों में लगभग 75,000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं. इनमे से हाल के दो महीनों में लगभग 20,000 लोग बेरोज़गार हो गए हैं. दिहाड़ी मज़दूरों के लिए भी काम की कमी हो गई है.