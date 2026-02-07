ETV Bharat / business

US-India Deal: ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25% दंडात्मक टैरिफ हटाया, PM मोदी ने किया धन्यवाद

अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा भारत कार्यकारी आदेश के अनुसार, भारत भविष्य में अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा. इसके अलावा, दोनों देशों ने अगले दस वर्षों के लिए रक्षा सहयोग को मजबूत करने के एक ढांचे पर भी सहमति जताई है. माना जा रहा है कि इससे रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी. अतिरिक्त 25 प्रतिशत अमेरिकी ड्यूटी शनिवार रात 12:01 बजे (ईस्टर्न टाइम) से औपचारिक रूप से हटा दी गई है.

रूस से तेल आयात पर भारत का आश्वासन व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि भारत ने रूस से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तेल आयात रोकने का वादा किया है. अमेरिका का लंबे समय से यह रुख रहा है कि रूसी तेल की खरीद से रूस-यूक्रेन युद्ध को आर्थिक सहायता मिलती है. भारत के इस आश्वासन के बाद दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर बना तनाव कम होने की संभावना है.

नई दिल्ली: भारत को अमेरिका की ओर से बड़ी व्यापारिक राहत मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने की घोषणा की है. यह शुल्क भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था. यह फैसला हाल ही में घोषित भारत-अमेरिका ट्रेड डील का अहम हिस्सा माना जा रहा है. इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

टैरिफ में कटौती से निर्यातकों को मिलेगा लाभ

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है. हालांकि, इस कटौती को अभी आधिकारिक रूप से लागू किया जाना बाकी है. व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि 18 प्रतिशत का टैरिफ स्तर भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर स्थिति में लाएगा, जिन पर 19 से 20 प्रतिशत तक शुल्क लागू है.

पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर की खरीद

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस समझौते के तहत भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदेगा. इनमें ऊर्जा संसाधन, विमान और उनके पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल शामिल हैं. इसके साथ ही, कुछ विमानों और उनके पार्ट्स पर लगने वाला टैरिफ पूरी तरह समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया है.

पीएम मोदी: ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगी नई ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनी है. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह ढांचा दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और साझेदारी को दर्शाता है. पीएम मोदी ने कहा कि इससे ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा मिलेगा और किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और मछुआरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीद है.

अमेरिकी विशेषज्ञ की मिली-जुली प्रतिक्रिया

अमेरिका के पूर्व सहायक वाणिज्य सचिव रेमंड विकरी ने इस समझौते को लेकर कहा कि इसे ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं कहा जा सकता. उनके अनुसार, पहले ऊंचे टैरिफ लगाना और फिर उन्हें घटाना समस्या का समाधान जरूर है, लेकिन इसे बड़ी सफलता के रूप में देखना सही नहीं होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध पूरी तरह बिगड़ने से बच गए हैं.

यह भी पढ़ें- इंडो-यूएस ट्रेड डील से भारतीय निर्यात को लगेंगे पंख, रोजगार के मोर्चे पर आएगी क्रांति: निशांत बर्लिया