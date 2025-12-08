ETV Bharat / business

Netflix–Warner Bros. सौदे पर राष्ट्रपति Trump की कड़ी आपत्ति

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि Netflix द्वारा हॉलीवुड की मशहूर कंपनी Warner Bros. को खरीदने की कोशिश “एक समस्या” बन सकती है. रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि Netflix के पास पहले से ही बहुत बड़ा बाज़ार हिस्सा है और अगर वह Warner Bros. को भी खरीद लेता है, तो यह और बढ़ जाएगा. ट्रम्प ने कहा, “मैं इस फैसले में शामिल रहूंगा,” यानी वे इस डील पर सरकारी जांच में अपनी भूमिका निभाएंगे.

क्या है यह बड़ा सौदा?

Netflix लगभग 83 अरब डॉलर में Warner Bros. को खरीदने की तैयारी में है. इस डील में Netflix को Warner Bros. स्टूडियो और HBO Max जैसे बड़े ब्रांड मिलेंगे. Warner Bros. ने कई दशकों में Casablanca, Citizen Kane जैसी क्लासिक फिल्मों से लेकर Barbie जैसी नई फिल्मों तक का निर्माण किया है.

अगर सौदा हो गया, तो Netflix को Harry Potter, Lord of the Rings, और DC के सुपरहीरो — Batman, Superman, Wonder Woman — जैसी बड़ी फिल्म और सीरीज लाइब्रेरी भी मिल जाएगी. इससे Netflix के पास दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंटेंट लाइब्रेरियों में से एक आ जाएगी.

कौन-सी चीजें Netflix नहीं खरीदेगा?

Warner Bros. Discovery कंपनी अपने टीवी चैनल—जैसे CNN, Discovery Channel और अन्य—Netflix को नहीं देगी. यह चैनल पहले ही अलग कर दिए जाएंगे. Netflix सिर्फ स्टूडियो और स्ट्रीमिंग वाला हिस्सा खरीदेगा, ताकि टीवी नेटवर्क डील से बाहर रहे.