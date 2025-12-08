ETV Bharat / business

Netflix–Warner Bros. सौदे पर राष्ट्रपति Trump की कड़ी आपत्ति

Netflix द्वारा Warner Bros. खरीदने के सौदे पर ट्रम्प ने चिंता जताई, कहा Netflix का बाज़ार हिस्सा बड़ा है यह सौदा समस्या बन सकता है.

फ़ाइल - वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के लॉट में लगा वॉटर टावर (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 9:34 AM IST

3 Min Read
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि Netflix द्वारा हॉलीवुड की मशहूर कंपनी Warner Bros. को खरीदने की कोशिश “एक समस्या” बन सकती है. रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि Netflix के पास पहले से ही बहुत बड़ा बाज़ार हिस्सा है और अगर वह Warner Bros. को भी खरीद लेता है, तो यह और बढ़ जाएगा. ट्रम्प ने कहा, “मैं इस फैसले में शामिल रहूंगा,” यानी वे इस डील पर सरकारी जांच में अपनी भूमिका निभाएंगे.

क्या है यह बड़ा सौदा?
Netflix लगभग 83 अरब डॉलर में Warner Bros. को खरीदने की तैयारी में है. इस डील में Netflix को Warner Bros. स्टूडियो और HBO Max जैसे बड़े ब्रांड मिलेंगे. Warner Bros. ने कई दशकों में Casablanca, Citizen Kane जैसी क्लासिक फिल्मों से लेकर Barbie जैसी नई फिल्मों तक का निर्माण किया है.

अगर सौदा हो गया, तो Netflix को Harry Potter, Lord of the Rings, और DC के सुपरहीरो — Batman, Superman, Wonder Woman — जैसी बड़ी फिल्म और सीरीज लाइब्रेरी भी मिल जाएगी. इससे Netflix के पास दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंटेंट लाइब्रेरियों में से एक आ जाएगी.

कौन-सी चीजें Netflix नहीं खरीदेगा?
Warner Bros. Discovery कंपनी अपने टीवी चैनल—जैसे CNN, Discovery Channel और अन्य—Netflix को नहीं देगी. यह चैनल पहले ही अलग कर दिए जाएंगे. Netflix सिर्फ स्टूडियो और स्ट्रीमिंग वाला हिस्सा खरीदेगा, ताकि टीवी नेटवर्क डील से बाहर रहे.

हॉलीवुड में चिंता क्यों?
इस बड़े सौदे ने हॉलीवुड में चिंता बढ़ा दी है. कई कलाकार, लेखक और छोटे स्टूडियो मानते हैं कि अगर Netflix इतना बड़ा बन गया, तो बाकी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा. कुछ लोगों का कहना है कि इससे रचनात्मक काम पर दबाव बढ़ेगा और दर्शकों के विकल्प कम हो सकते हैं. लेकिन डील के समर्थकों का कहना है कि Netflix के पास बड़ी लाइब्रेरी होने से दर्शकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा और बेहतर कंटेंट मिलेगा.

ट्रम्प की भूमिका महत्वपूर्ण
ट्रम्प ने Netflix के सह-सीईओ टेड सारंडोस की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि सारंडोस “फिल्म इतिहास के सबसे अच्छे काम करने वालों में से एक” हैं. फिर भी, ट्रम्प का बयान यह दिखाता है कि वे डील को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं. अब यह डील अमेरिकी नियामकों और राष्ट्रपति के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी.

नतीजा — इंतजार की घड़ी
यह सौदा अगर मंजूर हो जाता है तो मनोरंजन उद्योग की तस्वीर बदल सकती है. Netflix दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है. लेकिन फिलहाल, सबकी नजरें सरकार और राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं.

