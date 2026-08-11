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ट्रंप मीडिया को बड़ा झटका, दूसरी तिमाही में करीब ₹2,000 करोड़ का भारी नुकसान

डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया कंपनी को क्रिप्टो में गिरावट से 238 मिलियन डॉलर का भारी घाटा हुआ, अब वे नए बिजनेस बंद करेंगे.

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ट्रुथ सोशल ऐप के लिए डाउनलोड स्क्रीन (फ़ाइल)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 9:50 AM IST

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न्यूयॉर्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी 'ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप' (TMTG) को इस साल की दूसरी तिमाही में 238 मिलियन डॉलर (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) का भारी नुकसान हुआ है. यह घाटा पिछले साल के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा है. कंपनी के इस खराब प्रदर्शन के बाद इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन मैक्गर्न ने एक बड़े 'टर्नअराउंड प्लान' यानी बदलाव की योजना का ऐलान किया है.

कंपनी ने फैसला किया है कि वह क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे गैर-जरूरी बिजनेस को पूरी तरह बंद कर देगी. अब कंपनी का पूरा ध्यान केवल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' को मजबूत बनाने और उसे यूजर्स के लिए एक बेहतर मंच के रूप में विकसित करने पर होगा.

क्रिप्टोकरेंसी के कारण हुआ भारी घाटा
कंपनी को हुए इस बड़े नुकसान की मुख्य वजह क्रिप्टोकरेंसी है. ट्रंप मीडिया ने बिटकॉइन और क्रोनोस जैसी डिजिटल करेंसी में भारी निवेश किया था. पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो बाजार में आई गिरावट की वजह से कंपनी को 190 मिलियन डॉलर से अधिक का कागजी नुकसान उठाना पड़ा. अगर इस क्रिप्टो घाटे और टैक्स को हटा दिया जाए, तो भी कंपनी का परिचालन घाटा बढ़कर 164 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल सिर्फ 44 मिलियन डॉलर था. हालांकि, इस दौरान कंपनी की कुल कमाई बढ़कर 1.7 मिलियन डॉलर पहुंच गई, जो पिछले साल से दोगुनी है.

'ट्रुथ API' बनेगा कमाई का नया जरिया
वित्तीय संकट से उबरने के लिए सीईओ केविन मैक्गर्न ने 'ट्रुथ API' नाम से एक नई सर्विस शुरू की है. यह सर्विस वॉल स्ट्रीट की बड़ी ट्रेडिंग कंपनियों को ट्रुथ सोशल ऐप का डेटा सबसे पहले और बेहद तेज रफ्तार से उपलब्ध कराएगी. चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले यूजर हैं और उनकी पोस्ट से अक्सर शेयर बाजार में हलचल मच जाती है, इसलिए ट्रेडिंग कंपनियां इस डेटा को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं.

इस सर्विस के लिए कंपनी हर ग्राहक से 60,000 से 100,000 डॉलर प्रति महीना चार्ज कर रही है. कंपनी को अब तक 10 बड़े ग्राहक मिल चुके हैं, जिससे उसे सालाना 7 से 12 मिलियन डॉलर की बंपर कमाई होने की उम्मीद है. यह कमाई कंपनी के पिछले साल के कुल रेवेन्यू से तीन गुना ज्यादा है.

विवाद और भविष्य की चुनौतियां
इस नई सर्विस को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है. विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और कई सरकारी वॉचडॉग ने आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए कर रहे हैं. हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि टेक और फाइनेंस इंडस्ट्री में डेटा बेचना एक सामान्य बिजनेस मॉडल है.

इन चुनौतियों के बीच कंपनी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी 'टीएई टेक्नोलॉजीज' के साथ अपना प्रस्तावित मर्जर जारी रखेगी. इसके अलावा, कंपनी के पास नवंबर में एक बड़ी चुनौती होगी, जब उसके कर्जदाता 1 बिलियन डॉलर के कर्ज को भुनाने की मांग कर सकते हैं. हालांकि, कंपनी के पास अभी 400 मिलियन डॉलर की नकदी और 1.2 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो एसेट्स मौजूद हैं.

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