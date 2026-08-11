ETV Bharat / business

ट्रंप मीडिया को बड़ा झटका, दूसरी तिमाही में करीब ₹2,000 करोड़ का भारी नुकसान

न्यूयॉर्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी 'ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप' (TMTG) को इस साल की दूसरी तिमाही में 238 मिलियन डॉलर (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) का भारी नुकसान हुआ है. यह घाटा पिछले साल के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा है. कंपनी के इस खराब प्रदर्शन के बाद इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन मैक्गर्न ने एक बड़े 'टर्नअराउंड प्लान' यानी बदलाव की योजना का ऐलान किया है.

कंपनी ने फैसला किया है कि वह क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे गैर-जरूरी बिजनेस को पूरी तरह बंद कर देगी. अब कंपनी का पूरा ध्यान केवल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' को मजबूत बनाने और उसे यूजर्स के लिए एक बेहतर मंच के रूप में विकसित करने पर होगा.

क्रिप्टोकरेंसी के कारण हुआ भारी घाटा

कंपनी को हुए इस बड़े नुकसान की मुख्य वजह क्रिप्टोकरेंसी है. ट्रंप मीडिया ने बिटकॉइन और क्रोनोस जैसी डिजिटल करेंसी में भारी निवेश किया था. पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो बाजार में आई गिरावट की वजह से कंपनी को 190 मिलियन डॉलर से अधिक का कागजी नुकसान उठाना पड़ा. अगर इस क्रिप्टो घाटे और टैक्स को हटा दिया जाए, तो भी कंपनी का परिचालन घाटा बढ़कर 164 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल सिर्फ 44 मिलियन डॉलर था. हालांकि, इस दौरान कंपनी की कुल कमाई बढ़कर 1.7 मिलियन डॉलर पहुंच गई, जो पिछले साल से दोगुनी है.

'ट्रुथ API' बनेगा कमाई का नया जरिया

वित्तीय संकट से उबरने के लिए सीईओ केविन मैक्गर्न ने 'ट्रुथ API' नाम से एक नई सर्विस शुरू की है. यह सर्विस वॉल स्ट्रीट की बड़ी ट्रेडिंग कंपनियों को ट्रुथ सोशल ऐप का डेटा सबसे पहले और बेहद तेज रफ्तार से उपलब्ध कराएगी. चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले यूजर हैं और उनकी पोस्ट से अक्सर शेयर बाजार में हलचल मच जाती है, इसलिए ट्रेडिंग कंपनियां इस डेटा को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं.