चावल पर लगेगा नया टैरिफ? Trump की धमकी से लुढ़के चावल कंपनियों के शेयर

यूएस में भारत से चावल आयात पर संभावित अतिरिक्त शुल्क की घोषणा से LT Foods और KRBL जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई.

सांकेतिक फोटो (canva and AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा टैरिफ संकेत के बाद भारतीय चावल निर्यातक कंपनियों के शेयरों में शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट देखी गई. ट्रंप ने संकेत दिया कि उनकी प्रशासन कृषि आयातों, जिसमें भारतीय चावल भी शामिल है, पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर विचार कर सकता है. इस घोषणा ने निवेशकों की मानसिकता पर तुरंत असर डाला और LT Foods, KRBL और GRM Overseas के शेयर दबाव में आ गए.

इन कंपनी के शेयरों में आई गिरावट
LT Foods का शेयर सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जो शुरुआती कारोबार में 7% से अधिक गिर गया. KRBL, जो सबसे बड़ी बासमती निर्यातक कंपनियों में से एक है, का शेयर लगभग 1% घटा, जबकि GRM Overseas के शेयर में करीब 4% की गिरावट आई. कोहिनूर फ़ूड्स के शेयर भी लगभग 1% नीचे गए.

इस अचानक गिरावट के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति की व्हाइट हाउस में की गई टिप्पणियां थीं. उन्होंने टैरिफ का “सक्रिय” उपयोग करने का संकेत दिया ताकि अमेरिकी किसानों की सुरक्षा हो सके. अमेरिकी प्रशासन ने किसानों के लिए 12 बिलियन डॉलर का सहायता पैकेज भी घोषित किया, जिसे विभिन्न व्यापारिक साझेदारों से लगाए गए टैरिफ़ से वित्तपोषित किया जाएगा.

हालांकि, कुछ कंपनियों जैसे KRBL के शेयर में मामूली सुधार देखा गया. इसके पीछे वजह यह है कि भारत का अमेरिका में चावल का हिस्सा 5% से कम है और यह मुख्यतः बासमती चावल पर केंद्रित है. वित्तीय वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को केवल 2 लाख टन चावल निर्यात किया, जिसकी कीमत 400 मिलियन डॉलर से कम है. तुलना के लिए, भारत का कुल बासमती निर्यात FY24 में 52 लाख टन से अधिक था.

भारतीय बासमती निर्यात के प्रमुख बाजार अब भी सऊदी अरब, UAE, ईरान और अन्य पश्चिम एशियाई देश हैं. वहीं, गैर-बासमती चावल के प्रमुख निर्यातक अफ्रीकी देश जैसे बेनिन, सेनेगल और नाइजीरिया हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने तुरंत बाजार पर असर डाला, लेकिन भारत के निर्यातक कंपनियों के लिए दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रह सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारत का हिस्सा छोटा और विशेष बासमती श्रेणी तक ही सीमित है.

