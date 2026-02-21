ETV Bharat / business

भारत टैरिफ देगा, अमेरिका नहीं... SC के झटके के बाद Trump का बड़ा बयान, भारत के लिए नहीं बदलेगी ट्रेड डील

वाशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार देने के फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. हालांकि, इस बड़े कानूनी झटके के बावजूद ट्रंप के तेवर नरम नहीं पड़े हैं. कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने भारत के साथ हुए व्यापारिक समझौते पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के साथ हुई डील के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा.

"भारत टैरिफ देगा, अमेरिका नहीं"

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से विचार किया जाएगा, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया. ट्रंप ने कहा, "भारत के साथ हमारी डील बिल्कुल स्पष्ट है. इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा. भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ (आयात शुल्क) देगा, लेकिन अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ नहीं लगाएगा." ट्रंप ने इसे एक 'ऐतिहासिक जीत' बताते हुए कहा कि यह अमेरिका के हितों की रक्षा करने वाली डील है.

पीएम मोदी को बताया 'शानदार दोस्त'

ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी एक महान नेता और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. भारत अब समझ गया है कि व्यापार का सही तरीका क्या है. सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं." ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके कड़े रुख और टैरिफ की धमकी के कारण ही भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करने का फैसला किया है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नया '10% ग्लोबल टैरिफ'

गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है. अदालत का मानना है कि राष्ट्रपति के पास संसद (कांग्रेस) की अनुमति के बिना इस तरह के कर लगाने का अधिकार नहीं है.