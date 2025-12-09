ETV Bharat / business

ट्रंप का बड़ा फैसला: Nvidia को H200 चिप्स चीन भेजने की अनुमति

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर तकनीकी और भू-राजनीतिक जगत में नई हलचल पैदा कर दी है कि अमेरिकी चिपनिर्माता कंपनी Nvidia को उसके H200 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स चीन के चुनिंदा ग्राहकों को बेचने की अनुमति दी जाएगी. यह मंजूरी पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस फैसले की जानकारी दी और उन्होंने इस नीति को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया.

अमेरिका को मिलेगा 25% राजस्व, बढ़ेंगी नौकरियां

ट्रंप ने दावा किया कि इस नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा. उन्होंने कहा कि H200 चिप्स की बिक्री से होने वाले कुल राजस्व का 25 प्रतिशत हिस्सा सीधे अमेरिका को जाएगा. यह राशि अमेरिकी टैक्सपेयर्स, विनिर्माण और रोजगार को मजबूती देगी.

उनके अनुसार, यह कदम अमेरिकी फैक्ट्रियों में निवेश बढ़ाएगा और तकनीकी उत्पादन को देश के भीतर मजबूत करेगा.

बाइडन पर आरोप, ‘अनावश्यक डिग्रेडेड प्रोडक्ट बनवाए’

ट्रंप ने पूर्व प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि बाइडन सरकार ने कंपनियों को अरबों डॉलर खर्च कर ऐसे “डिग्रेडेड” या तकनीकी रूप से कमजोर चिप्स बनाने को मजबूर किया, जिनकी न अमेरिका को जरूरत थी और न ही वैश्विक बाजार में उनकी मांग थी. उन्होंने इसे इनोवेशन और अमेरिकी वर्कर्स के लिए नुकसानदायक बताया.