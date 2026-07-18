ETV Bharat / business

विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग: गौतम अदाणी बोले- 'यही है असली आत्मनिर्भर भारत'

नई दिल्ली: अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने शनिवार को स्काईरूट एयरोस्पेस के रॉकेट 'विक्रम-1' की सफल ऑर्बिटल लॉन्चिंग पर बधाई देते हुए इसे देश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत है और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना का सबसे सच्चा और जीता-जागता उदाहरण है.

गौतम अदाणी ने एक्स (X) पर क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर किए गए अपने एक पोस्ट में गौतम अदाणी ने कहा कि विक्रम-1 की पहली ऑर्बिटल उड़ान का सफल होना और मिशन के सभी उद्देश्यों को हासिल करना भारत के तेजी से उभरते निजी स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "इतिहास रच दिया गया है. विक्रम-1 ने अपनी पहली ऑर्बिटल उड़ान में मिशन के सभी उद्देश्यों को शानदार तरीके से पूरा किया है. यही 'आत्मनिर्भर भारत' का असली प्रमाण है."

28 साल के युवाओं ने रचा इतिहास

इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत का जिक्र करते हुए गौतम अदाणी ने देश की युवा ताकत की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया, "इस मिशन को सफल बनाने वाली टीम की औसत उम्र सिर्फ 28 वर्ष है. यह पूरी दुनिया के लिए इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज का युवा भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है. जय हिंद!" इसके साथ ही उन्होंने स्काईरूट के सह-संस्थापक पवन चंदना, भारत डैका, उनकी पूरी शानदार टीम और इस मिशन को संभव बनाने वाले इसरो (ISRO) तथा इन-स्पेस (IN-SPACe) के मार्गदर्शकों को भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई दी.