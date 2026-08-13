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'जल्दी बुकिंग चाहिए तो टिप दो'— Ola-Uber का यह झांसा अब नहीं चलेगा, सरकार ने लिया तगड़ा एक्शन

कैब बुकिंग के समय एडवांस टिप मांगने पर सरकार ने रोक लगाई. अब सफर पूरा होने के बाद ही टिप का विकल्प मिलेगा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 12:49 PM IST

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नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश में काम कर रहे सभी मोटर वाहन एग्रीगेटर्स (कैब कंपनियों) के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से यात्रा शुरू होने या बुकिंग स्वीकार होने से पहले दिखने वाले सभी 'टिप' (Tip) और 'एड-ऑन' से जुड़े विकल्पों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. सरकार का यह फैसला कैब बुकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के साथ होने वाले डिजिटल हेरफेर को रोकने के लिए लिया गया है.

नियमों का उल्लंघन और मंत्रालय की सख्ती
मंत्रालय को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई कंपनियां अपने ऐप पर "एडवांस टिप", "चूज़ एन एड-ऑन", या "अगर आप टिप जोड़ते हैं तो ड्राइवर के ट्रिप स्वीकार करने की संभावना बढ़ सकती है" जैसे भ्रामक संदेश दिखा रही थीं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह तरीका 'मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025' की धारा 14.15 का सीधा उल्लंघन है. इसके अलावा, यह कार्यप्रणाली 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत अनुचित और भ्रामक व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आती है.

नए दिशा-निर्देशों के मुख्य प्रावधान

बुकिंग के समय टिप पर रोक: अब ग्राहकों को कैब बुक करते समय, यात्रा शुरू होने से पहले या यात्रा के दौरान स्क्रीन पर टिप देने का कोई विकल्प नहीं दिखाई देगा. टिप का फीचर केवल सफर पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही एक्टिव होगा.

ड्राइवर को मिलेगा पूरा पैसा: नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री अपनी इच्छा से कोई टिप देता है, तो उसकी 100% राशि सीधे ड्राइवर के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. कैब कंपनियां इस राशि में से किसी भी तरह की कटौती या कमीशन नहीं ले सकेंगी.

भ्रामक विज्ञापनों पर पाबंदी: कंपनियां ऐप पर ऐसा कोई संदेश नहीं दिखा सकेंगी जो यह संकेत दे कि अतिरिक्त पैसे देने से गाड़ी जल्दी मिलेगी, ड्राइवर आसानी से अलॉट होगा या ग्राहकों का वेटिंग टाइम कम हो जाएगा.

सरकार का मानना है कि टिप हमेशा स्वैच्छिक होनी चाहिए. इसे ग्राहकों पर दबाव बनाने या राइड कन्फर्म करने का जरिया नहीं बनाया जा सकता. मंत्रालय ने सभी एग्रीगेटर्स को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की तुरंत समीक्षा करने और बिना किसी देरी के ऐप में जरूरी बदलाव करने का आदेश दिया है.

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