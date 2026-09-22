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TRAI का नया आदेश, बिना डेटा वाले सस्ते रिचार्ज प्लान होंगे शुरू, मोबाइल खर्च होगा आधा

इस नए आदेश का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो अपने फोन में इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 2:52 PM IST

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नई दिल्ली: देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं, खासकर कम आय वर्ग और बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया नियम अनिवार्य कर दिया है. अब मोबाइल कंपनियों को सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले सस्ते और कम अवधि के रिचार्ज प्लान बाजार में उतारने ही होंगे.

TRAI (थर्टींथ अमेंडमेंट) रेगुलेशंस, 2026 के तहत जारी इस नए आदेश का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो अपने फोन में इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं. अब तक कंपनियों के पोर्टफोलियो में जो भी सस्ते प्लान थे, उनमें जबरन डेटा बंडल कर दिया जाता था, जिससे प्लान महंगे हो जाते थे. लेकिन अब कंपनियों को हर डेटा प्लान के मुकाबले एक ऐसा प्लान भी देना होगा, जो बिना इंटरनेट के हो और जिसकी कीमत काफी कम हो.

ये हैं नए नियम की 3 सबसे बड़ी बातें
कम अवधि के सस्ते विकल्प: कंपनियों को 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले सिर्फ वॉइस कॉल और SMS वाले प्लान पेश करने होंगे. इसके लिए कीमतों में आनुपातिक कटौती करनी होगी, जिससे प्लान की कीमत आम आदमी के बजट में आ सके.

हर महीने एक ही तारीख को रिचार्ज: कंपनियों को कम से कम एक ऐसा कॉलिंग प्लान देना होगा, जो हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू होगा. अगर किसी महीने में वह तारीख नहीं है (जैसे फरवरी या 31 का महीना), तो रिचार्ज उस महीने के आखिरी दिन ऑटोमैटिक रिन्यू हो जाएगा.

लंबी अवधि का भी विकल्प: छोटे पैक्स के अलावा, कंपनियों को एक लंबी वैलिडिटी वाला बिना डेटा का प्लान भी देना होगा, ताकि जो लोग बार-बार रिचार्ज नहीं कराना चाहते, उन्हें भी राहत मिल सके.

क्यों पड़ी इस कड़े नियम की जरूरत?
TRAI ने अपने आधिकारिक बयान में साफ किया कि साल 2024 में आए पिछले नियम के बाद यह देखा गया कि टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ वॉइस वाले प्लान तो निकाले, लेकिन उन्हें बहुत महंगा और लंबी अवधि (जैसे 84 दिन या 365 दिन) के लिए सीमित कर दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि गरीब उपभोक्ताओं, ग्रामीणों और सिर्फ फीचर फोनचलाने वाले बुजुर्गों के पास कोई सस्ता विकल्प नहीं बचा. उन्हें मजबूरी में वो डेटा पैक्स खरीदने पड़ रहे थे, जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी.

TRAI का मानना है कि इस नए और संशोधित फैसले से बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के उन करोड़ों कम आय वाले उपभोक्ताओं को अपनी जेब और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने की पूरी आजादी मिलेगी, जो अब तक महंगे होते जा रहे मोबाइल टैरिफ से परेशान थे.

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