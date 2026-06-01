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भारत में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या 133.75 करोड़ के पार, एयरटेल और जियो में कड़ा मुकाबला: रिपोर्ट

हैदराबाद: भारत में फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 के अंत तक भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या बढ़कर 133.75 करोड़ (1337.54 मिलियन) तक पहुंच गई है. मार्च के महीने में यह संख्या 133.05 करोड़ थी. यानी सिर्फ एक महीने में देश में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या में 0.52% की बढ़त दर्ज की गई है.

शहरों और गांवों दोनों में बढ़े ग्राहक

डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब शहरों के साथ-साथ गांवों में भी मोबाइल और इंटरनेट का जाल तेजी से फैल रहा है.

शहरी इलाके: शहरों में फोन ग्राहकों की संख्या मार्च के 77.87 करोड़ से बढ़कर अप्रैल के अंत में 78.31 करोड़ हो गई.

शहरों में फोन ग्राहकों की संख्या मार्च के 77.87 करोड़ से बढ़कर अप्रैल के अंत में 78.31 करोड़ हो गई. ग्रामीण इलाके: गांवों में भी ग्राहकों की संख्या में अच्छी बढ़त देखी गई है. यह आंकड़ा 55.17 करोड़ से बढ़कर 55.44 करोड़ पर पहुंच गया है.

मोबाइल और एक्टिव यूजर्स का हाल

अगर सिर्फ शुद्ध मोबाइल ग्राहकों की बात करें, तो इनकी संख्या मार्च के 126.57 करोड़ से बढ़कर अप्रैल में 127.19 करोड़ हो गई है. खास बात यह है कि इन कुल मोबाइल ग्राहकों में से 119.35 करोड़ यूजर्स पूरी तरह एक्टिव (सक्रिय) पाए गए, जो लगातार अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा, अप्रैल के महीने में करीब 1.47 करोड़ (14.74 मिलियन) लोगों ने अपनी पुरानी कंपनी की सर्विस से परेशान होकर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) यानी सिम पोर्ट कराने के लिए अर्जी दी.