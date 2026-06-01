भारत में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या 133.75 करोड़ के पार, एयरटेल और जियो में कड़ा मुकाबला: रिपोर्ट
अप्रैल 2026 में भारत के कुल टेलीकॉम ग्राहक बढ़कर 133.75 करोड़ हुए, जिसमें एयरटेल ने सर्वाधिक 34.82 लाख नए उपभोक्ता जोड़े.
Published : June 1, 2026 at 2:29 PM IST
हैदराबाद: भारत में फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 के अंत तक भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या बढ़कर 133.75 करोड़ (1337.54 मिलियन) तक पहुंच गई है. मार्च के महीने में यह संख्या 133.05 करोड़ थी. यानी सिर्फ एक महीने में देश में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या में 0.52% की बढ़त दर्ज की गई है.
शहरों और गांवों दोनों में बढ़े ग्राहक
डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब शहरों के साथ-साथ गांवों में भी मोबाइल और इंटरनेट का जाल तेजी से फैल रहा है.
- शहरी इलाके: शहरों में फोन ग्राहकों की संख्या मार्च के 77.87 करोड़ से बढ़कर अप्रैल के अंत में 78.31 करोड़ हो गई.
- ग्रामीण इलाके: गांवों में भी ग्राहकों की संख्या में अच्छी बढ़त देखी गई है. यह आंकड़ा 55.17 करोड़ से बढ़कर 55.44 करोड़ पर पहुंच गया है.
मोबाइल और एक्टिव यूजर्स का हाल
अगर सिर्फ शुद्ध मोबाइल ग्राहकों की बात करें, तो इनकी संख्या मार्च के 126.57 करोड़ से बढ़कर अप्रैल में 127.19 करोड़ हो गई है. खास बात यह है कि इन कुल मोबाइल ग्राहकों में से 119.35 करोड़ यूजर्स पूरी तरह एक्टिव (सक्रिय) पाए गए, जो लगातार अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा, अप्रैल के महीने में करीब 1.47 करोड़ (14.74 मिलियन) लोगों ने अपनी पुरानी कंपनी की सर्विस से परेशान होकर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) यानी सिम पोर्ट कराने के लिए अर्जी दी.
किस कंपनी ने मारी बाजी?
नए ग्राहक जोड़ने के मामले में इस बार भी प्राइवेट कंपनियों का जलवा रहा:
- एयरटेल: अप्रैल के महीने में एयरटेल ने सबसे ज्यादा कमाल किया. कंपनी ने कुल 34.82 लाख नए ग्राहक जोड़े. इसमें मोबाइल वाले 31.39 लाख और लैंडलाइन वाले 3.43 लाख ग्राहक शामिल हैं.
- जियो: रिलायंस जियो दूसरे नंबर पर रही. जियो ने कुल 30.84 लाख नए ग्राहक अपने साथ जोड़े. इनमें 29.42 लाख मोबाइल और 1.42 लाख लैंडलाइन यूजर हैं.
- बीएसएनएल और वोडाफोन-आइडिया: सरकारी कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने 76,175 नए ग्राहक और वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने 53,257 नए ग्राहक जोड़े. हालांकि, सरकारी कंपनी एमटीएनएल (MTNL) को नुकसान हुआ और उसके 33,403 ग्राहक कम हो गए.
मशीन-टू-मशीन (M2M) में एयरटेल का दबदबा
मशीन-टू-मशीन (M2M) कनेक्टिविटी (जैसे स्मार्ट डिवाइस और गैजेट्स में लगने वाले सिम) के मामले में एयरटेल सबसे आगे है. इस सेगमेंट में अकेले एयरटेल के पास 61.98% मार्केट शेयर (7.90 करोड़ सिम) है. इसके बाद जियो (19.05%), वोडाफोन-आइडिया (15.73%) और बीएसएनएल (3.25%) का नंबर आता है.
कौन है टेलीकॉम मार्केट का असली राजा?
अप्रैल 2026 के अंत तक कुल ग्राहकों के मामले में रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. बाजार की स्थिति इस प्रकार है:
- रिलायंस जियो: 52.69 करोड़ ग्राहक (नंबर 1)
- एयरटेल: 37.3 करोड़ ग्राहक (नंबर 2)
- वोडाफोन-आइडिया (Vi): 12.8 करोड़ ग्राहक (नंबर 3)
- बीएसएनएल: 2.7 करोड़ ग्राहक (नंबर 4)
- एट्रिया कन्वर्जेंस (ACT): 24.2 लाख ग्राहक
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