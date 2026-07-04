क्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से सच में खराब हो जाएगा आपकी गाड़ी का इंजन? टोयोटा के कंट्री हेड ने दी सफाई
टोयोटा के विक्रम गुलाटी ने कहा कि E20 ईंधन सुरक्षित है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और किसानों को ₹1,60,000 करोड़ का लाभ हुआ.
Published : July 4, 2026 at 2:51 PM IST
नई दिल्ली: भारत का इथेनॉल ब्लेन्डिंग प्रोग्राम (E20) देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने में गेम-चेंजर साबित हो रहा है. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट अफेयर्स) विक्रम गुलाटी ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1 अप्रैल 2023 के बाद देश में बेचे गए सभी वाहन E20 ईंधन के पूरी तरह अनुकूल हैं. उन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि वे इथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें.
पुरानी गाड़ियों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित
विक्रम गुलाटी ने स्पष्ट किया कि कई लोगों में यह भ्रम है कि E20 ईंधन से गाड़ियों के इंजन खराब हो जाते हैं. उन्होंने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के 2021 के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों को भी इस ईंधन से नुकसान होने का जोखिम न के बराबर है. इसके अलावा, माइलेज में भारी गिरावट की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि इससे माइलेज में केवल 2% से 4% की मामूली कमी आती है, जो बेहद नगण्य है.
#WATCH | Delhi: On ethanol, Vikram Gulati, Country Head and Executive Vice President (Corporate Affairs and Governance) of Toyota Kirloskar Motor, says, " every vehicle sold in the country after 2023 is e20-compliant. even vehicles from before 2023 can run on e20 without any… https://t.co/HoGNOpOgGI pic.twitter.com/XGyQ9V26gV— ANI (@ANI) July 3, 2026
किसानों की आय में ₹1,60,000 करोड़ का इजाफा
भारत लंबे समय से अपनी जरूरतों के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है. गुलाटी के अनुसार, सरकार ने 2018 से इस कार्यक्रम को किसानों की भलाई से जोड़ा. जब देश में गन्ना और चावल का अत्यधिक उत्पादन होता है, तो उसे बर्बाद होने या भारी सब्सिडी पर निर्यात करने के बजाय इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है. इस योजना से अब तक देश ने ₹1.9 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई है, जिसमें से ₹1,60,000 करोड़ सीधे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के किसानों के बैंक खातों में पहुंचे हैं.
पर्यावरण के लिए 'कार्बन-न्यूट्रल' ईंधन
इथेनॉल को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बेहतरीन हथियार बताते हुए गुलाटी ने कहा कि यह एक 'कार्बन-न्यूट्रल' ईंधन है. फसलें उगते समय हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं और जब उसी फसल से इथेनॉल बनाकर गाड़ियों में जलाया जाता है, तो वही कार्बन वापस प्रकृति में जाता है. इससे पर्यावरण को अतिरिक्त नुकसान नहीं होता. साथ ही, उन्होंने यह भी साफ किया कि इथेनॉल बनाने वाले प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त और 'जीरो-लिक्विड डिस्चार्ज' तकनीक पर काम करते हैं.
गुलाटी ने यह भी साफ किया कि देश में भविष्य में आने वाले E85 और E100 जैसे उच्च स्तर के ईंधन आम गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि विशेष फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) वाहनों के लिए होंगे.
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