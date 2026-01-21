टूरिज्म सेक्टर को Budget 2026 से क्या उम्मीदें?, कारोबारियों ने जानिये चुनौतियां और डिमांड
होटल एसोसिएशन अध्यक्ष हरिमान सिंह ने कहा होटल उद्योग इस समय आर्थिक दबाव से गुजर रहा है. ऐसे में बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं.
Published : January 21, 2026 at 1:51 PM IST
कैलाश सुयाल की रिपोर्ट
रामनगर: केंद्र सरकार जल्द ही आम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट को लेकर पर्यटन उद्योग, खासकर होटल और रिजॉर्ट कारोबारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. कॉर्बेट पार्क लैंडस्केप, रामनगर,नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि यदि सरकार ने इस बार पर्यटन को प्राथमिकता दी, तो इससे न सिर्फ उद्योग को राहत मिलेगी बल्कि रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
कॉर्बेट लैंडस्केप में स्थित फाइव स्टार प्रॉपर्टी के मालिक विकास जिंदल ने कहा कि पर्यटन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है. उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में तो टूरिज्म ही राजस्व और रोजगार का प्रमुख स्रोत है. उन्होंने कहा पिछले बजट में 7,500 रुपये तक के होटल कमरों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किया गया था. जिसके लिए होटल उद्योग वित्त मंत्री का आभारी है.
विकास जिंदल ने बताया 7,500 रुपये से अधिक किराए वाले कमरों पर अभी भी 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जो होटल कारोबार के लिए चुनौती बना हुआ है. उन्होंने कहा आज एक अच्छे रिजॉर्ट या होटल को विकसित करने में लगभग 100 करोड़ रुपये तक का निवेश करना पड़ता है. जिसमें करीब 60 प्रतिशत निवेश बिल्डिंग निर्माण पर होता है. इस निर्माण लागत पर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, जबकि बाद में होटल सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता है. उन्होंने मांग की कि होटल निर्माण में किए गए पूरे निवेश पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट दिया जाए.
उन्होंने केंद्र सरकार की उस पुरानी योजना का जिक्र किया, जिसमें 5 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का प्रावधान था. बजट आवंटन न होने के कारण कई आवेदन राज्य और केंद्र स्तर पर लंबित हैं.जिससे उद्यमियों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है.रामनगर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी विकास जिंदल ने चिंता जताई. उन्होंने कहा रामनगर तेजी से उत्तराखंड का बड़ा पर्यटन केंद्र बन रहा है, लेकिन अभी भी यहां हाईवे, एयरपोर्ट, फोरलेन कनेक्टिविटी और रेलवे सुविधाओं की भारी कमी है. विकास ने रामनगर के पास प्रस्तावित एयरपोर्ट को शीघ्र , फोरलेन सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने और शताब्दी ट्रेन शुरू करने की मांग की.
होटल एसोसिएशन अध्यक्ष हरिमान सिंह ने कहा होटल उद्योग इस समय आर्थिक दबाव से गुजर रहा है. कर्मचारियों की सैलरी, संचालन खर्च और महंगाई लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार से टैक्सेशन और जीएसटी में विशेष राहत पैकेज की उम्मीद है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके. होटल कारोबारी गणेश रावत ने कहा उत्तराखंड जैसे वन बहुल राज्यों में पर्यटन कई तरह के प्रतिबंधों के बीच संचालित होता है. ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे पर्यटन व्यवसायों को विशेष रिबेट दी जानी चाहिए. पार्किंग, बाइपास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष केंद्रीय बजट की मांग की.
