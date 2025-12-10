ETV Bharat / business

फ्लाइट कैंसिल होने से टूरिज्म इंडस्ट्री पर असर, देसी-विदेशी पर्यटकों को लगा झटका

इसी तरह की राय रखते हुए, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) के मानद कोषाध्यक्ष गरिश ओबेरॉय ने ETV भारत को बताया कि फ्लाइट कैंसल होने से टूरिज्म बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा है.

उन्होंने कहा, “सिर्फ इतना ही नहीं, कई टूरिस्ट को पैसे का भी काफी नुकसान हुआ. जिन लोगों ने अपने रहने के लिए अलग-अलग शहरों में होटल पहले से बुक कर लिए थे, वे न तो अपनी जगह पर पहुंच पाए और न ही उन्हें एडवांस में दिए गए पैसे वापस मिल पाए.”

फ़्लाइट की मौजूदा स्थिति के बीच टूरिज़्म की स्थिति पर बात करते हुए, टूरिज़्म एक्सपर्ट और इंडिया एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कैस्था ने ETV भारत को बताया, “फ़्लाइट कैंसिल होने की इस लहर ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के टूरिस्ट को बुरी तरह प्रभावित किया है. खासकर विदेशी विजिटर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है. कई लोगों के पास यूरोप लौटने के लिए दूसरे भारतीय शहरों से कनेक्टिंग फ़्लाइट थीं, लेकिन कैंसिल होने की वजह से, वे अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस कर गए. कुछ को तो अपने ट्रैवल प्लान को पूरी तरह से छोड़ने और भारत में उन जगहों पर जाए बिना घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्हें वे देखने का प्लान बना रहे थे. इस अफरातफरी ने एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाया और आखिरकार टूरिज़्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया.”

टूर प्लान कैंसिल होने से नाराज़, श्रीकांत शर्मा, जिन्हें भारत भर में अलग-अलग जगहों पर घूमना पसंद है, ने ETV भारत को बताया, “मैं बहुत निराश हूं, क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से मुझे अपनी छुट्टियां या तो घर पर बितानी पड़तीं या आसपास की जगहों पर जाना पड़ता, जिसकी वजह से मुझे फ़्लाइट की स्थिति नॉर्मल होने तक दूर की जगहों पर जाने का अपना टूर प्लान कैंसिल करना पड़ा.”

खुशबू अकेली नहीं हैं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट समेत कई और लोगों को भी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. इसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री में कम से कम 30-35 परसेंट बुकिंग कैंसिल होने की उम्मीद है, और इस अफरातफरी और अनिश्चितता के बीच कई टूरिस्ट एडवांस होटल और फ्लाइट बुकिंग करने से बच रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, “कोई और फ्लाइट ऑप्शन न होने के कारण, उनके पास कोलकाता से संबलपुर और फिर हैदराबाद जाने के लिए लंबा चक्कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था, जो सफर दो घंटे का होना था, वह 15 घंटे की थकाने वाली ट्रिप में बदल गया. इससे न सिर्फ वह इमोशनली थक गईं, बल्कि उन पर अचानक आए एक्स्ट्रा खर्चों का बोझ भी पड़ गया.”

तांतिया के पति ने ETV भारत को अपनी आपबीती बताते हुए कहा, “कोलकाता में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. खुशबू हैदराबाद में कुछ दिन आराम से बिताने के ख्याल से बहुत खुश थीं. लेकिन जब उनकी फ्लाइट अचानक कैंसिल हो गई तो उनका उत्साह जल्दी ही खत्म हो गया. हार न मानते हुए, उन्होंने रविवार की फ्लाइट के लिए एक और टिकट बुक किया, लेकिन वह भी कैंसिल हो गई, जिससे उनके प्लान पूरी तरह से खराब हो गए.”

नई दिल्ली: डॉ. खुशबू तांतिया के लिए, हैदराबाद में रहने वाले अपने पति के साथ लंबे समय से इंतजार की जा रही छुट्टी महीनों की काम की थकान से राहत देने वाली थी, लेकिन उनकी मुश्किल तब शुरू हुई, जब शनिवार को कोलकाता से हैदराबाद की उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा.

ओबेरॉय ने कहा, "शुरुआत में, टूरिस्ट और दूसरे यात्री अपने अगले कदम को लेकर कंफ्यूजन में थे, लेकिन बाद में उन्होंने फ्लाइट कैंसल होने की वजह से होटल बुकिंग कैंसल करना शुरू कर दिया। इस स्थिति में कम से कम 20 प्रतिशत बुकिंग कैंसल हुई, जो शहरों के हिसाब से अलग-अलग है."

FHRAI के सदस्य प्रणय अनेजा ने ETV भारत को बताया, "फ्लाइट की मौजूदा स्थिति आने वाले टूरिज्म सीजन पर बुरा असर डाल रही है, क्योंकि टूरिस्ट को यकीन नहीं है कि उन्हें एडवांस होटल बुकिंग करनी चाहिए या नहीं. स्थिति कैसे आगे बढ़ेगी, इस अनिश्चितता ने उन्हें झिझक और कंफ्यूजन में डाल दिया है. चिंता को और बढ़ाने वाली बात फ्लाइट टिकट की कीमतों में मौजूदा उछाल है, जो उन यात्रियों के लिए एक और बड़ी रुकावट बन गई है जो जल्दी फ्लाइट बुकिंग करने पर विचार कर रहे हैं."

इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल: डेटा के अनुसार, पिछले पांच सालों में इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल (ITA) 63.37 लाख (2020 में), 70.10 लाख (2021 में), 143.30 लाख (2022 में), 188.99 (2023 में), 205.69 लाख (2024 में) रहे.

फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग: 2019 से 2024 तक इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल (ITAs) और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग (FEE) इस तरह हैं. ITAs 179.14 लाख, FEEs 2,16,467 करोड़ (2019), 63.37 लाख, FEEs 95,738 करोड़ (2020), 70.10 लाख, FEEs 63,978 करोड़ (2021), 143.30 लाख, 1,69,917 करोड़ (2022), 188.99 लाख, FEEs 2,66,045 करोड़ (2023), 205.69 लाख, 2,93,033 करोड़ (2024).

टूरिज्म सेक्टर में रोजगार: साल 2020-21 से 2023-24 के लिए भारत में टूरिज्म सेक्टर में रोजगार का सिनेरियो इस प्रकार है. टूरिज्म जॉब्स की कुल संख्या (मिलियन में) 68.07 (2020-21), 70.04 (2021-22), 76.17 (2022-23), 84.63 (2023-24).

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल: टूरिज्म मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म (IIDP) लॉन्च किया है, जो यात्रियों और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के लिए एक बड़ा डिजिटल हब है. यह प्लेटफॉर्म भारत के कल्चरल, हेरिटेज, एडवेंचर, गैस्ट्रोनॉमिक, वेलनेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, और ग्रामीण टूरिज्म अट्रैक्शन के इमर्सिव वर्चुअल टूर देता है. अपग्रेडेड IIDP में एक AI-पावर्ड टूल है जो रियल-टाइम वेदर अपडेट, शहर घूमने के ऑप्शन और जरूरी ट्रैवल सर्विस के साथ विजिटर्स के एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करता है. लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस पोल भी शुरू किया, जिसमें लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी पसंदीदा टूरिस्ट जगहों के लिए वोट करने के लिए बुलाया गया.

टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोशन: टूरिज्म डेस्टिनेशन और प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट और प्रमोशन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार (SG)/यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन (UTA) द्वारा किया जाता है. हालांकि, मिनिस्ट्री अपनी मौजूदा स्कीम के जरिए SGs/UTA को देश में अलग-अलग डेस्टिनेशन, जिसमें ग्रीनफील्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी शामिल हैं, पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल मदद देती है.

स्वदेश दर्शन स्कीम को अब स्वदेश दर्शन 2.0 (SD2.0) के रूप में नया रूप दिया गया है, जिसका मकसद सस्टेनेबल और जिम्मेदार टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करना है और मिनिस्ट्री ने देश में इस पहल के तहत 53 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इसने स्वदेश दर्शन स्कीम की एक सब-स्कीम ‘चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट (CBDD)’ के तहत 36 प्रोजेक्ट्स और ‘पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव (PRASHAD)’ के तहत 54 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है.

इसके अलावा, सरकार ने अपने ‘कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को स्पेशल असिस्टेंस (SASCI), ग्लोबल लेवल पर आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स का डेवलपमेंट’ के तहत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देश के 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये के 40 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य मकसद देश में आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स को बड़े पैमाने पर डेवलप करना है, मिनिस्ट्री ने लोकसभा को बताया.

ट्रैवल फॉर लाइफ: मंत्रालय ने ‘मिशन लाइफ’ के तहत टूरिज्म सेक्टर के लिए ‘ट्रैवल फॉर लाइफ (TFL)’ नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में जागरूकता फैलाना और टूरिस्ट और टूरिज्म बिजनेस को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाले सस्टेनेबल तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

इंडिगो क्या कहता है: सोशल मीडिया X पर इंडिगो ने लिखा, “पिछले कुछ दिनों में इंडिगो में, हम सभी ने मिलकर काम किया है. ऑर्गनाइजेशन में अलग-अलग रोल में इंडिगो के सभी 65,000 कर्मचारी हमारे ऑपरेशन को नॉर्मल करने के लिए एक साथ आए हैं. बोर्ड स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, जबकि बोर्ड का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हर दिन मीटिंग कर रहा है और ऑपरेशन को नॉर्मल करने के लिए CEO, सीनियर मैनेजमेंट और जमीन पर तैनात अलग-अलग टीमों के साथ एक्टिव रूप से काम कर रहा है.”

स्पाइसजेट का बयान: “हम इस सर्दी में खास रूट्स पर मजबूत और बढ़ती डिमांड देख रहे हैं, और भारत के एविएशन मार्केट में काफ़ी कैपेसिटी पक्का करने के लिए ऑपरेशन्स को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं. इसी कोशिश के तहत, हम मौजूदा विंटर शेड्यूल के दौरान रेगुलेटरी अप्रूवल के आधार पर, रोज़ाना 100 तक एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स शुरू करने का प्लान बना रहे हैं. मौजूदा शेड्यूल पीरियड में हमारा फोकस कई और एयरक्राफ़्ट जोड़ना, एयरक्राफ़्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और बेहतर प्लानिंग के ज़रिए कनेक्टिविटी को मजबूत करना है,” बयान में कहा गया है.