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जीएसटी संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 2.43 लाख करोड़ रुपये

अप्रैल में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.

GST collection in April hits record Rs 2.43 lakh crore
जीएसटी संग्रह अप्रैल में रिकॉर्ड 2.43 लाख करोड़ रुपये (ANI)
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By PTI

Published : May 1, 2026 at 12:42 PM IST

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नई दिल्ली : सकल माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह अप्रैल में 8.7 प्रतिशत बढ़कर करीब 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली.

इससे पहले अप्रैल 2025 में सर्वाधिक संग्रह 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक दर्ज किया गया था. घरेलू बिक्री एवं खरीद से प्राप्त सकल राजस्व 4.3 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा जबकि आयात से जीएसटी संग्रह 25.8 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ 57,580 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

अप्रैल में ‘रिफंड’ जारी करने की राशि 19.3 प्रतिशत बढ़कर 31,793 करोड़ रुपये रही. ‘रिफंड’ समायोजित करने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 7.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा.

जीएसटी कलेक्शन कैसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा
बताया जाता है कि जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 में करीब 1.67 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये हो गया. फिर अप्रैल 2025 में 2.23 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और वर्तमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वहीं अप्रैल 2026 में वार्षिक वृद्धि दर धीमी होकर 8.7 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 8.8 प्रतिशत थी.

हालांकि जीएसटी संग्रह निरपेक्ष रूप से नए उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन विकास की गति जारी रही. साथ ही अप्रैल 2026 में वार्षिक वृद्धि दर धीमी होकर 8.7 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 8.8 प्रतिशत थी.

इससे यह भी पता चलता है कि हालांकि जीएसटी संग्रह निरपेक्ष रूप से नए उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन विस्तार की गति - विशेष रूप से उपभोग से जुड़ी - धीमी हो सकती है, जिसमें हाल के लाभों में आयात-आधारित राजस्व की बड़ी भूमिका रही है.

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