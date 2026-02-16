ETV Bharat / business

बड़ा सौदा: टॉरेंट पावर ₹6,889 करोड़ में खरीदेगी L&T का नाभा पावर प्लांट, बढ़ेगी कंपनी की ताकत

अहमदाबाद: देश की दिग्गज पावर कंपनी टॉरेंट पावर ने सोमवार को घोषणा की है कि वह लार्सन एंड टुब्रो (L&T) की सहायक इकाई 'नाभा पावर लिमिटेड' (NPL) का अधिग्रहण करने जा रही है. यह पूरा सौदा 6,889 करोड़ रुपये के एंटरप्राइज वैल्यू पर तय हुआ है.

क्षमता में होगा बड़ा इजाफा

इस अधिग्रहण के साथ ही टॉरेंट पावर की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में कंपनी की परिचालन क्षमता 5 गीगावाट (GW) है, जो इस सौदे के पूरा होने के बाद बढ़कर 6.4 गीगावाट हो जाएगी. नाभा पावर के पास पंजाब के राजपुरा (पटियाला) में 1,400 मेगावाट का सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है. यह प्लांट अपनी आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है.

वित्तीय मजबूती और प्रदर्शन

नाभा पावर का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में काफी शानदार रहा है. आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में इस प्लांट ने 4,866 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया था. साथ ही, इसका समायोजित EBITDA 1,153 करोड़ रुपये रहा. प्लांट की कार्यक्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी 'प्लांट उपलब्धता' 95.36% रही है.

नेताओं ने क्या कहा?

टॉरेंट ग्रुप के चेयरमैन समीर मेहता ने इस सौदे पर खुशी जताते हुए कहा, "नाभा पावर हमारे पोर्टफोलियो में एक मजबूत और स्थापित संपत्ति के रूप में जुड़ेगी. यह अधिग्रहण पहले दिन से ही हमारी कमाई और मुनाफे में बढ़ोतरी करेगा. इससे हमें उत्तर भारत के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी."