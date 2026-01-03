ETV Bharat / business

पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम है कुबेर का खजाना, FD से भी मिलेगा ज्यादा रिटर्न!

डाकघर बचत योजनाएं निश्चित रिटर्न देती हैं. सरकार हर तिमाही ब्याज दरें तय करती है. जनवरी-मर्च की नई दरें हाल ही में घोषित हुई हैं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पोस्ट ऑफिस कई तरह की बचत योजनाएं (Post Office Savings Schemes) चलाता है, जो निवेशकों को सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न प्रदान करती हैं. सरकार हर तिमाही इन योजनाओं की ब्याज दरें घोषित करती है. जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही के लिए भी नई दरें लागू कर दी गई हैं. ये योजनाएं महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराती हैं.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई है. इसमें वर्तमान में 8.2% ब्याज दर दी जा रही है, जो बैंकों के सावधि जमा विकल्पों से अधिक है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित और सुरक्षित आय का विकल्प देती है. इस योजना में निवेश करने वाले मासिक या तिमाही ब्याज के माध्यम से स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक विशेष बचत योजना है. इस योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर 10 वर्ष तक खाता खोल सकते हैं. इस योजना की ब्याज दर 8.2% है और यह लंबी अवधि के लिए निवेश को बढ़ावा देती है. SSY में निवेश करने पर माता-पिता को बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है.

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम मासिक आय देने वाली योजना है. इसमें 7.4% ब्याज दर मिलती है, और ब्याज मासिक रूप से वितरित किया जाता है. यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो मासिक आय पर निर्भर हैं और नियमित आय की आवश्यकता रखते हैं.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट निवेशकों को गारंटीड रिटर्न और कर लाभ प्रदान करता है. यह कम जोखिम वाला निवेश विकल्प है. इस समय NSC की ब्याज दर 7.7% है. यह योजना छोटी से मध्यम अवधि के लिए उपयुक्त है और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ भी देती है.

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC)
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है. यह योजना 7.5% ब्याज दर प्रदान करती है और पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है. यह योजना महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा में मदद करती है.

सबसे ज्यादा रिटर्न वाली योजना
जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में सबसे अधिक रिटर्न सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में मिल रहा है. इसकी ब्याज दर 8.2% है, जो अन्य पोस्ट ऑफिस योजनाओं और बैंकों की सावधि जमा दरों से सबसे अधिक है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना निवेश का सबसे सुरक्षित और लाभकारी विकल्प साबित होती है.

यह भी पढ़ें- इंडिया पोस्ट ने बेंगलुरु में कर्नाटक का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस खोला

TAGGED:

पोस्ट ऑफिस स्कीम
पोस्ट ऑफिस बचत योजना
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
सुकन्या समृद्धि योजना
POST OFFICE SAVINGS SCHEMES 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.