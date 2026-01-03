ETV Bharat / business

पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम है कुबेर का खजाना, FD से भी मिलेगा ज्यादा रिटर्न!

हैदराबाद: पोस्ट ऑफिस कई तरह की बचत योजनाएं (Post Office Savings Schemes) चलाता है, जो निवेशकों को सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न प्रदान करती हैं. सरकार हर तिमाही इन योजनाओं की ब्याज दरें घोषित करती है. जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही के लिए भी नई दरें लागू कर दी गई हैं. ये योजनाएं महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराती हैं.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई है. इसमें वर्तमान में 8.2% ब्याज दर दी जा रही है, जो बैंकों के सावधि जमा विकल्पों से अधिक है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित और सुरक्षित आय का विकल्प देती है. इस योजना में निवेश करने वाले मासिक या तिमाही ब्याज के माध्यम से स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक विशेष बचत योजना है. इस योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर 10 वर्ष तक खाता खोल सकते हैं. इस योजना की ब्याज दर 8.2% है और यह लंबी अवधि के लिए निवेश को बढ़ावा देती है. SSY में निवेश करने पर माता-पिता को बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है.

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम मासिक आय देने वाली योजना है. इसमें 7.4% ब्याज दर मिलती है, और ब्याज मासिक रूप से वितरित किया जाता है. यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो मासिक आय पर निर्भर हैं और नियमित आय की आवश्यकता रखते हैं.