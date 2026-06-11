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NRI के लिए बड़ी खुशखबरी, भारतीय बैंकों ने विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज दरें बढ़ाकर 6.6% तक कीं

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: प्रवासी भारतीयों (NRIs) को आकर्षित करने और देश में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को मजबूत करने के लिए भारत के शीर्ष बैंकों ने एक बड़ा कदम उठाया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियमों में ढील दिए जाने के बाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट यानी FCNR(B) जमा पर अपनी ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की है. अब एनआरआई को अमेरिकी डॉलर जमा पर अधिकतम 6.6 प्रतिशत तक का शानदार रिटर्न मिल रहा है. यह बढ़ोतरी पहले की तुलना में लगभग दोगुनी है, क्योंकि इससे पहले लंबी अवधि के अमेरिकी डॉलर जमा पर ब्याज दरें महज 3.35 प्रतिशत के आसपास थीं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल बैंकों को अधिक विदेशी पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय रुपये को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी. एसबीआई की 'एडवांटेज डिपॉजिट योजना'

देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी विशेष 'FCNR(B) एडवांटेज डिपॉजिट स्कीम' शुरू की है. इसके तहत $1 मिलियन तक की जमा राशि पर अलग-अलग अवधियों के लिए आकर्षक दरें तय की गई हैं: 3 से 4 वर्ष से कम की अवधि: 5.25 प्रतिशत ब्याज.

4 से 5 वर्ष से कम की अवधि: 5.50 प्रतिशत ब्याज.

5 वर्ष की अवधि: 5.75 प्रतिशत ब्याज.