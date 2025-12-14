ETV Bharat / business

7000% रिटर्न वाले 5 Multibagger Stocks, एक साल में निवेशकों की संपत्ति दोगुनी

2025 में कुछ स्टॉक्स ने निवेशकों को भारी लाभ दिया, कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न से पैसे कई गुना बढ़ाए.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 2:13 PM IST

मुंबई: शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने निवेशकों की किस्मत बदल दी है. 2025 में कई मल्टीबैगर स्टॉक्स ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है. इन स्टॉक्स में निवेश करने वालों ने कम समय में ही अपने पैसे कई गुना बढ़ा लिए.

इस साल शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में साल-दर-साल क्रमशः 9% और 10% की बढ़त दर्ज हुई. जबकि मिडकैप इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं आया, चुनिंदा स्टॉक्स ने निवेशकों को हैरान कर दिया.

1. RRP सेमीकंडक्टर शेयर
आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर ने इस साल जबरदस्त उछाल दिखाया. निवेशकों को इस साल अब तक 7,396.32% का मल्टीबैगर रिटर्न मिला. शेयर की कीमत 149.50 रुपये से बढ़कर 11,207 रुपये तक पहुंच गई. कंपनी का मार्केट कैप 15,380 करोड़ रुपये है.

2. स्वदेशी इंडस्ट्रीज शेयर
स्वदेशी इंडस्ट्रीज का स्टॉक भी इस साल निवेशकों को खूब फायदा पहुंचा रहा है. 2.92 रुपये से बढ़कर यह शेयर 146.40 रुपये तक पहुंच चुका है. निवेशकों को 4,913.70% का रिटर्न मिला. कंपनी ने फिलीपींस की पर्लास वेल फ्लोरेस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ समझौते की जानकारी दी, जिससे शेयर में जबरदस्त उछाल आया.

3. आरआरपी डिफेंस शेयर
आरआरपी डिफेंस (पूर्व में यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड) का शेयर भी टॉप-10 मल्टीबैगर स्टॉक्स में शामिल है. यह शेयर 19.35 रुपये से बढ़कर 936.30 रुपये पर पहुंच गया. निवेशकों को 4,738.76% का रिटर्न मिला. कंपनी का मार्केट कैप 1,280 करोड़ रुपये है.

4. मिडवेस्ट गोल्ड शेयर
मिडवेस्ट गोल्ड का शेयर भी निवेशकों के लिए लाभकारी रहा. इसका भाव 101.20 रुपये से बढ़कर 4,075 रुपये तक पहुंचा. इस साल अब तक निवेशकों को 3,926.68% का रिटर्न मिला. एक ही दिन में शेयर में 168.65 रुपये की बढ़त देखने को मिली.

5. स्वान डिफेंस शेयर
स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर इस साल अब तक 3,072% का रिटर्न दे चुका है. शेयर का भाव 37.80 रुपये से बढ़कर 1,199.30 रुपये तक पहुंचा. कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर प्राइस में इजाफे के चलते 6,320 करोड़ रुपये हो गई है.

2025 में निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक्स ने कम समय में असाधारण लाभ दिया है. ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कंपनी की स्थिति, मार्केट कैप और हालिया घटनाओं का अध्ययन करना जरूरी है. निवेशकों को हमेशा लंबी अवधि और रिसर्च के आधार पर फैसले लेने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए ETV भारत कोई सुझाव नहीं देता. किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.

