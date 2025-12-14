ETV Bharat / business

7000% रिटर्न वाले 5 Multibagger Stocks, एक साल में निवेशकों की संपत्ति दोगुनी

मुंबई: शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने निवेशकों की किस्मत बदल दी है. 2025 में कई मल्टीबैगर स्टॉक्स ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है. इन स्टॉक्स में निवेश करने वालों ने कम समय में ही अपने पैसे कई गुना बढ़ा लिए.

इस साल शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में साल-दर-साल क्रमशः 9% और 10% की बढ़त दर्ज हुई. जबकि मिडकैप इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं आया, चुनिंदा स्टॉक्स ने निवेशकों को हैरान कर दिया.

1. RRP सेमीकंडक्टर शेयर

आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर ने इस साल जबरदस्त उछाल दिखाया. निवेशकों को इस साल अब तक 7,396.32% का मल्टीबैगर रिटर्न मिला. शेयर की कीमत 149.50 रुपये से बढ़कर 11,207 रुपये तक पहुंच गई. कंपनी का मार्केट कैप 15,380 करोड़ रुपये है.

2. स्वदेशी इंडस्ट्रीज शेयर

स्वदेशी इंडस्ट्रीज का स्टॉक भी इस साल निवेशकों को खूब फायदा पहुंचा रहा है. 2.92 रुपये से बढ़कर यह शेयर 146.40 रुपये तक पहुंच चुका है. निवेशकों को 4,913.70% का रिटर्न मिला. कंपनी ने फिलीपींस की पर्लास वेल फ्लोरेस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ समझौते की जानकारी दी, जिससे शेयर में जबरदस्त उछाल आया.

3. आरआरपी डिफेंस शेयर

आरआरपी डिफेंस (पूर्व में यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड) का शेयर भी टॉप-10 मल्टीबैगर स्टॉक्स में शामिल है. यह शेयर 19.35 रुपये से बढ़कर 936.30 रुपये पर पहुंच गया. निवेशकों को 4,738.76% का रिटर्न मिला. कंपनी का मार्केट कैप 1,280 करोड़ रुपये है.